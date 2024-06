2. sezon Rodu Smoka niczym Gra o Tron. Ile nowych smoków zobaczymy?

fot. materiały prasowe

Aktorzy występujący w serialu Ród smoka zapowiadają, że formuła 2. sezonu będzie o wiele bardziej przypominać Grę o tron. Zdradzają też, czego możemy spodziewać się tym razem.

Żałoba w 2. sezonie Rodu smoka

Olivia Cooke zdradziła, że Alicent Hightower w końcu opuści mury zamku. Jest podekscytowana tym, że fani zobaczą ją wreszcie w innej scenerii. Emma D’Arcy, czyli serialowa Rhaenyra, zapowiedziała za to, że fabuła 2. sezonu Rodu smoka będzie w dużej mierze napędzana przed żałobę.

Próbowałam znaleźć dobry strony w tym, że skłoniono mnie do refleksji na temat tego, co żałoba robi ciałem człowieka, jego relacjami z innymi osobami, pragnieniami i psychiką. Częścią magii tego sezonu jest pokazanie, jak osobiste emocje wplątują się w większą politykę. To dla mnie najmocniejszy punkt serialu.

2. sezon Rodu Smoka niczym Gra o Tron

Matt Smith, który gra Daemona Targaryena, powiedział za to, że 2. sezon Rodu smoka będzie inny, ponieważ tym razem możemy spodziewać się klimatu rodem z Gry o tron.

Tym razem skłaniamy się bardziej ku starej formule z Gry o tron, gdzie eksplorowano różne światy i zakątki Westeros.

Ile nowych smoków zobaczymy?

Jak donosi The Wrap, showrunner Ryan Condal powiedział, że w 2. sezonie Rodu smoka zobaczymy jeszcze więcej latających bestii, walczących po obu stronach konfliktu. Zdradził, że pojawi się pięć nowych smoków, których widzowie jeszcze nie widzieli.

