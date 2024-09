Emocjonujący zwiastun 2. sezonu The Last of Us! Abby, Dina i wiele scen z gry

fot. Max

Platforma Max zaprezentowała pełny zwiastun 2. sezonu The Last of Us, w którym do swoich ról powrócili Pedro Pascal i Bella Ramsey, jako Joel i Ellie. Do obsady w nowej serii dołączyli Kaitlyn Dever jako Abby oraz Isabela Merced jako Dina. Pierwszą możemy zobaczyć między innymi jak ucieka przed hordą zarażonych, a drugą jak słucha piosenki Ellie, która śpiewa i gra na gitarze. Obie sceny bardzo przypominają te z gry, podobnie jak miasteczko czy sceny z metra z czerwonym światłem. Możemy też dostrzec, że akcja rozgrywa się zimą oraz latem.

Ponadto w zwiastunie możemy też zobaczyć Jeffreya Wrighta jako Isaac Dixon oraz Catherine O'Hara w nieznanej roli. Zwiastun jest dynamiczny, pełen akcji i nie brakuje w nim zarażonych. Wygląda na to, że widzowie powinni spodziewać się wielu emocji. Ponadto w tle słyszmy piosenkę Future Days w wykonaniu Pearl Jam. Zobaczcie poniżej.

The Last of Us - zwiastun 2. sezonu

The Last of Us - zdjęcia i plakaty z 2. sezonu

The Last of Us - 2. sezon

The Last of Us - fabuła 2. sezonu

Po pięciu latach spokoju od wydarzeń z pierwszego sezonu, wspólna przeszłość dopada Joela i Ellie, wciągając ich w konflikt między sobą i światem jeszcze bardziej niebezpiecznym i nieprzewidywalnym niż ten, który zostawili za sobą.

W zwiastunie wyjawiono również, że premiera 2. serii nastąpi w 2025 roku. Nie podano dokładnej daty.

