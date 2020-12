2 znane postacie DC wzięły "ślub". Udzielił go Batman, każąc parze się pospieszyć

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC/cbr.com

Na amerykańskim rynku ukazał się one-shot Dark Nights: Death Metal - The Last Stories Of The DC Universe #1, pokazujący sprzymierzonych ze sobą herosów i złoczyńców DC, którzy przygotowują się do ostatecznej batalii z Najmroczniejszym Rycerzem i siłami Mrocznego Wszechświata. Fabuła skupia się na dniu poprzedzającym nadchodzącą bitwę, ujawniając, co wówczas robią postacie. Jak się okazuje, niektórym z nich zebrało się na amory...

W krótkiej historii We Fight For Love widzimy więc Batmana i jego najbliższych pomocników. Mroczny Rycerz zgromadził swoją Rodzinę po to, aby zmotywować ją do walki i skierować do niej być może ostatnie słowa. Nieoczekiwanie na pierwszy plan sekwencji stopniowo zaczynają wychodzić Nightwing i Batgirl - pierwszy z nich wyraźnie chce powiedzieć, co czuje do kobiety.

Gdy Dick Grayson wyznawał uczucia, okazało się, że Barbara Gordon również darzy go miłością. Bohaterowie toną w objęciach, by później snuć plany o małżeństwie. Skoro jednak następnego dnia ma wydarzyć się koniec świata, Batman bierze sprawy w swoje ręce. Pośpiesza Nightwinga i Batgirl, każąc im "przeskoczyć do końca" - heroina ostatecznie godzi się na małżeńską propozycję.

Dark Nights: Death Metal - The Last Stories of the DC Universe #1 - plansze

Choć z technicznego punktu widzenia w tym przypadku nie mieliśmy do czynienia z ceremonią ślubną, amerykańskie portale popkulturowe nie mają żadnych wątpliwości, że małżeństwo i tak zostało zawarte - udzielił go sam Batman, natomiast Red Hoodowi przypadła rola świadka.