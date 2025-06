Doktor Who - Ncuti Gatwa pożegnał się z rolą. Nowa osoba zdenerwowała fanów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Ncuti Gatwa był głównym bohaterem serialu Doktor Who tylko przez dwa sezony. Spadająca oglądalność serialu i plotki o zakulisowym konflikcie aktora z BBC miały doprowadzić do zakończenia jego przygody. Pojawiały się jednak również pogłoski, że to sam aktor zrezygnował, ponieważ chce rozwijać swoją karierę filmową.

Scooperzy informowali, że pierwotnie nakręcono zupełnie inny finał, więc nie zawsze planowano zakończenie jego wątku po dwóch sezonach. Dopiero przy dokrętkach zmieniono zakończenie. Sam Ncuti Gatwa w oświadczeniu twierdzi jednak, że od samego początku jego rola Doktora była planowana tylko na dwa sezony.

16. Doktor z Doktora Who?

Po regeneracji w finale pojawiła się twarz doskonale znana fanom Doktora Who – bohater zmienił się w Rose Tyler, w którą ponownie wcieliła się Billie Piper. Jak pamiętamy, Rose była towarzyszką Dziewiątego i Dziesiątego Doktora. Reakcje fanów nie są pozytywne. Zobaczcie jak to wyglądało w odcinku:

Pomimo tego zaskakującego zakończenia, przyszłość serialu pozostaje niepewna. Nie wiadomo, czy współpraca BBC z Disney+ będzie kontynuowana, ponieważ podpisana umowa obejmowała jedynie dwa sezony. Brakuje też decyzji w sprawie ewentualnego kolejnego sezonu. A Doktor Who od lat nie miał tak złych wyników oglądalności w BBC, ale nie wiemy, jaka była popularność serialu w platformie streamingowej Disneya.

Russell T. Davies nie zdradza żadnych informacji na temat tego, dlaczego Doktor przyjął wygląd Rose Tyler. Jest jednak intrygujący szczegół - w napisach końcowych pojawiły się słowa: "Ncuti Gatwa as the Doctor, Jodie Whittaker as The Doctor and introducing Billie Piper". Jak widać, nawet tam nie podano, że Billie Piper jest Doktorem. Nie wiadomo więc, czy rzeczywiście będzie 16. Doktorem.