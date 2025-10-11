Czy 23 Jump Street kiedykolwiek powstanie? Channing Tatum zdradza największy problem
Komediowa seria Jump Street po latach jest bardzo ciepło wspominana przez widownię, która domaga się powstania 3. części, o której krążyło wiele plotek i spekulacji. Czy jest na to szansa? Szczerej odpowiedzi udzielił gwiazdor obu filmów - Channing Tatum.
Filmy z serii Jump Street wspominane są przez publiczność z ciepłem i tęsknotą. Obie produkcje z Channingiem Tatumem i Jonah Hillem w rolach głównych zostały pozytywnie odebrane przez widownię i można je określić mianem hitów. Latami mówiło się o potencjalnej 3. części, ale ta nigdy nie doszła do skutku. Wedle nieoficjalnych informacji mógłby to być crossover pomiędzy tą serią, a Facetami w Czerni. Po latach Channing Tatum odniósł się w tej kwestii na łamach Variety, gdzie udzielił obszernego wywiadu. Czy jest szansa na zrealizowanie 23 Jump Street?
Szanse na to są nikłe, a wszystko z powodu wysokich pensji pobieranych przez producentów. Aktor ubolewa nad tym faktem, ponieważ 23 Jump Street zapowiadało się wprost wyśmienicie:
Takiemu stanowi rzeczy nie pomogło obcięcie kosztów przez niego, Jonah Hilla i reżyserów - Phila Lorda i Chrisa Millera. Problemem jest nadal inny z producentów, Neal H. Moritz, którego pensja jest zbyt wysoka.
