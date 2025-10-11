Czy 23 Jump Street kiedykolwiek powstanie? Channing Tatum zdradza największy problem

fot. Sony Pictures Releasing

Filmy z serii Jump Street wspominane są przez publiczność z ciepłem i tęsknotą. Obie produkcje z Channingiem Tatumem i Jonah Hillem w rolach głównych zostały pozytywnie odebrane przez widownię i można je określić mianem hitów. Latami mówiło się o potencjalnej 3. części, ale ta nigdy nie doszła do skutku. Wedle nieoficjalnych informacji mógłby to być crossover pomiędzy tą serią, a Facetami w Czerni. Po latach Channing Tatum odniósł się w tej kwestii na łamach Variety, gdzie udzielił obszernego wywiadu. Czy jest szansa na zrealizowanie 23 Jump Street?

Szanse na to są nikłe, a wszystko z powodu wysokich pensji pobieranych przez producentów. Aktor ubolewa nad tym faktem, ponieważ 23 Jump Street zapowiadało się wprost wyśmienicie:

Szczerze mówiąc to był najlepszy scenariusz dla mnie i Jonah [Hilla], jaki przeczytałem. Jestem częściej pytany o ten film niż jakikolwiek inny, w którym brałem udział. Nie sądzę, że kiedykolwiek zostanie stworzony. Problem jest na górze. Przez to ilu producentów jest zaangażowanych, pokrycie ich pensji byłoby równie wysokie, co sam budżet. To przez to projekt upada za każdym razem.

Takiemu stanowi rzeczy nie pomogło obcięcie kosztów przez niego, Jonah Hilla i reżyserów - Phila Lorda i Chrisa Millera. Problemem jest nadal inny z producentów, Neal H. Moritz, którego pensja jest zbyt wysoka.

Opłata producencka Neala jest ogromna. Szczerze mówiąc, to właśnie to zabija film.