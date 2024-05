25 seriali podobnych do Fallouta wybranych przez fanów. Postapokalipsa, amerykański sen, humor i... Gra o tron?

fot. Syfy/AMC/HBO

2024 jest dobrym rokiem dla jakościowych seriali. FX zaprezentowało znakomitego Szoguna, a Prime Video pokazało, że adaptacje gier nie są już dłużej skazywane z góry na porażkę. Fallout zaskoczył wiele osób, w tym fanów adaptacji gier, którzy nie spodziewali się, że seria będzie tak dużym sukcesem, zarówno wyświetleniowym, ale i przede wszystkim krytycznym. Publiczność zakochała się w Pustkowiach sparaliżowanych przez wojnę nuklearną, pochłoniętych przez piaski i napastowanych przez dzikie, zmutowane stworzenia. Fallout nie byłby jednak Falloutem bez swojego czarnego humoru, wyśmiewania stereotypów i amerykańskiego snu, a także poruszania głębszych tematów pod płaszczykiem komedii.

Fallout jednak dobiegł końca. Na kolejny sezon trzeba będzie poczekać, a na rynku jest niewiele produkcji, które mogłyby spełnić wszystkie te oczekiwania. Mimo tego serwis Ranker z pomocą swoich użytkowników i fanów serialu postanowił sporządzić ranking 25 innych serii, które przynajmniej częściowo pokrywają się z tematyką, klimatem, humorem lub ogólną koncepcją Fallouta. Warto podkreślić, że są to wybory i głosy fanów, które chwilami zmuszają do głębszego zastanowienia, podrapania po głowie i odnalezienia punktów wspólnych. Sprawdźcie sami, które seriale według użytkowników serwisu Ranker są podobne do Fallouta. Z ich propozycjami warto się zapoznać, ponieważ na liście są seriale znakomite i cieszące widownię od lat, a nawet jeśli nie zgodzicie się z wyborami użytkowników Rankera, to możecie pogłowić się nad tym, co łączy... Grę o tron z Falloutem. Może akurat znajdziecie produkcję, która zadziała na wasz brak Fallouta niczym AntyRad na promieniowanie.

25 seriali podobnych do Fallouta wybranych przez fanów

25. Humans