28 dni później - Sony nabyło prawa do kontynuacji horroru

fot. materiały promocyjne

Reklama

Niedawno ogłoszono, że 28 dni później doczeka się kontynuacji pt. 28 lat później, nad którymi będą pracować jego twórcy - Danny Boyle (reżyser) i Alex Garland (scenarzysta). Mają nadzieję na powstanie aż trzech części. Według planów Boyle ma wyreżyserować pierwszy projekt, a Garland napisze scenariusz do całej trylogii. Funkcję producenta wykonawczego ma pełnić Cillian Murphy, który wystąpił w pierwszej odsłonie, a rola okazała się przełomem w jego karierze. Możliwe, że aktor zagra w filmach, ale na razie nie ma żadnej informacji, że wróci do roli.

W ostatnich tygodniach trwała zażarta walka o prawa do produkcji sequeli pomiędzy Warner Bros. a Sony. Ostatecznie projekt trafił do tej drugiej wytwórni. Szczegóły transakcji nie zostały ujawnione. Według doniesień każdy z filmów miałby budżet w wysokości 60 milionów dolarów, ale nie wiadomo czy nie ulegnie zmianie podczas negocjacji wynagrodzeń dla obsady i ekipy. Dla twórców ogromne znaczenie miało to, aby film miał kinową premierę.

Produkcją ma się zająć też Andrew Macdonald, który pracował nad 28 dni później oraz Bernie Bellew i Peter Rice, były szef Fox Searchlight Pictures.

28 dni później - fabuła

Groźny wirus wydostał się z brytyjskiego laboratorium. Aby się zarazić, wystarczy jedna kropla krwi. Zainfekowana osoba w ciągu 12 sekund traci władzę nad umysłem oraz ciałem i staje się agresywną istotą żądną krwi. W ciągu 28 dni cały kraj zostaje ogarnięty zarazą, a zdrowych pozostaje zaledwie garstka ludzi. Starają się przetrwać, ale życie pokaże im, że to nie wirusa powinni bać się najbardziej, a samych ludzi...