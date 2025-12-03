Reklama
28 lat później: Świątynia kości - nowy zwiastun. Akcja w pociągu niczym w Zombie express

W sieci zadebiutował nowy zwiastun Świątyni kości, czyli kontynuacji 28 lat później. Czy tematyka zombie jest nadal ciekawa, a może to odgrzany po raz kolejny kotlet? Sprawdźcie sami.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  28 years later: the bo... 
28 lat później: Świątynia Kości zwiastun
Ralph Fiennes wciela się w doktora Kelsona w filmie 28 lat później: Świątynia kości. Ujęcie pochodzi ze zwiastuna widowiska i przedstawia aktora w pełnej charakteryzacji do roli. fot. Sony Pictures Releasing
Nie trzeba długo czekać na kontynuację 28 lat później. Zapowiedziana Świątynia kości jest 2. częścią nowej trylogii. Tym razem za reżyserię jest odpowiedzialna Nia DaCosta, która otrzymała błogosławieństwo od samego Danny'ego Boyle'a. Całość ma mieć swój własny klimat i charakterystyczny styl reżyserki, ale pasować też do pozostałych filmów z serii. W filmie większą rolę będzie mieć Ralph Fiennes i jego doktor Kelson.

Słynny magazyn wybrał najlepsze filmy 2025. Wygrywa arcydzieło, ale internauci są wściekli

Sony opublikowało nowy zwiastun kontynuacji. Premiera jest zapowiedziana na 16 stycznia 2026 roku. Możecie go obejrzeć poniżej:

28 Years Later: The Bone Temple - zdjęcia

arrow-left
28 Years Later: The Bone Temple - zdjęcia
fot. Miya Mizuno/Columbia Pictures
arrow-right

28 lat później: Świątynia kości - opis fabuły i obsada

The Bone Temple rozpocznie się niedługo po finale 28 lat później. Historia skupi się na Spike'u, który zostanie zmuszony do dołączenia do kultu Jimmy'ego (Jack O'Connell). On z kolei prowadzi swoją wojnę z postacią graną przez Ralpha Fiennesa. Jego relacja z Alfą zostanie pogłębiona, podobnie do świata przedstawionego. To, co pokazało 28 lat później jest tylko czubkiem góry lodowej w kwestii budowania świata. Dowiemy się więcej o przeszłości Samsona, a Spike będzie się musiał poruszać między dwoma światami - Jimmy'ego oraz dr. Kelsona.

W 28 Years Later: The Bone Temple do swoich ról powrócili Alfie Williams, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Chi Lewis-Parry i Emma Laird. Jack O'Connell wciela się w głównego złoczyńcę. W filmie ma pojawić się również Cillian Murphy jako Jim, który zagrał główną rolę w 28 dni później

Za produkcję odpowiadają Columbia Pictures, DNA Films, Decibel Films i Sony Pictures Releasing.

Nietypowe filmy o zombie [TOP 10]

10. 28 dni później

Groźny wirus wydostał się z brytyjskiego laboratorium. Aby się zarazić, wystarczy jedna kropla krwi. Zainfekowana osoba w ciągu 12 sekund traci władzę nad umysłem oraz ciałem i staje się agresywną istotą żądną krwi. W ciągu 28 dni cały kraj zostaje ogarnięty zarazą, a zdrowych pozostaje zaledwie garstka ludzi. Starają się przetrwać, ale życie pokaże im, że to nie wirusa powinni bać się najbardziej, a samych ludzi...

arrow-left
10. 28 dni później
fot. Fox Searchlight Pictures
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Co o tym sądzisz?
