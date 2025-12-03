fot. Sony Pictures Releasing

Nie trzeba długo czekać na kontynuację 28 lat później. Zapowiedziana Świątynia kości jest 2. częścią nowej trylogii. Tym razem za reżyserię jest odpowiedzialna Nia DaCosta, która otrzymała błogosławieństwo od samego Danny'ego Boyle'a. Całość ma mieć swój własny klimat i charakterystyczny styl reżyserki, ale pasować też do pozostałych filmów z serii. W filmie większą rolę będzie mieć Ralph Fiennes i jego doktor Kelson.

Sony opublikowało nowy zwiastun kontynuacji. Premiera jest zapowiedziana na 16 stycznia 2026 roku. Możecie go obejrzeć poniżej:

28 lat później: Świątynia kości - opis fabuły i obsada

The Bone Temple rozpocznie się niedługo po finale 28 lat później. Historia skupi się na Spike'u, który zostanie zmuszony do dołączenia do kultu Jimmy'ego (Jack O'Connell). On z kolei prowadzi swoją wojnę z postacią graną przez Ralpha Fiennesa. Jego relacja z Alfą zostanie pogłębiona, podobnie do świata przedstawionego. To, co pokazało 28 lat później jest tylko czubkiem góry lodowej w kwestii budowania świata. Dowiemy się więcej o przeszłości Samsona, a Spike będzie się musiał poruszać między dwoma światami - Jimmy'ego oraz dr. Kelsona.

W 28 Years Later: The Bone Temple do swoich ról powrócili Alfie Williams, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Chi Lewis-Parry i Emma Laird. Jack O'Connell wciela się w głównego złoczyńcę. W filmie ma pojawić się również Cillian Murphy jako Jim, który zagrał główną rolę w 28 dni później.

Za produkcję odpowiadają Columbia Pictures, DNA Films, Decibel Films i Sony Pictures Releasing.

