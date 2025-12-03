Thelma i Louise - George Clooney długo przeżywał porażkę z Bradem Pittem. Nie oglądał filmu latami

fot. materiały prasowe

Thelma i Louise z 1991 roku, w którym wystąpiły Susan Sarandon i Geena Davis, to klasyka kina. W castingu do roli J.D. brał udział George Clooney, który wtedy jeszcze nie był gwiazdą i często grywał w serialach, jak np. Roseanne. Ostatecznie w filmie zagrał Brad Pitt, a Clooney latami przeżywał te porażkę, o czym opowiedział w najnowszym wywiadzie.

George Clooney w rozmowie z The Sunday Times tak opowiada o utracie roli na rzecz Brada Pitta:

Doszedłem do finałowego testu do roli w Thelmie i Louise. I, skur..., Brad ją dostał. Nie oglądałem Thelmy i Louise latami, bo mnie to denerwowało. Ta rola zapoczątkowała jego karierę filmową. Wcześniej grał w sitcomach i tego typu pierdołach - i to wtedy, gdy mogło to być coś, co mogłoby mnie wypromować? Kur...!

W filmie J.D. jest włóczęgą, który ma przelotny romans z Thelmą (Geena Davis). Rola w Thelma i Louise ugruntowała pozycję Pitta jako dochodowej gwiazdy filmowej, ponieważ potem wystąpił m.in. w Rzece życia, Wywiadzie z wampirem czy Siedem. Clooney dodał, że ​​Pitt wciąż drwi z niego z tego powodu.

O tak, nadal mnie wkurza. Ale oczywiście, kiedy zobaczyłem film, pomyślałem sobie: "No cóż, to musiał być ten gość".

Clooney musiał poczekać kilka lat, aby również się wybić. Sławę dała mu rola doktora Douga Rossa w serialu Ostry dyżur (1994). Następnie przyszły kolejne filmowe role w Batman i Robin, Od zmierzchu do świtu czy Co z oczu, to z serca.

Już 5 grudnia na Netfliksie będzie mieć premierę film Jay Kelly, w którym w Clooney gra sławnego aktora, który wyrusza w porywającą, a zarazem niespodziewanie głęboką podróż po Europie razem ze swoim menedżerem Ronem. Po drodze muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich życiowych wyborów, relacjami z bliskimi oraz dziedzictwem, które po sobie pozostawią.

