Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Thelma i Louise - George Clooney długo przeżywał porażkę z Bradem Pittem. Nie oglądał filmu latami

George Clooney miał szansę wystąpić w filmie Thelma i Louise, ale ostatecznie rolę sprzątnął mu sprzed nosa Brad Pitt, którego kariera aktorska nabrała rozpędu.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  casting 
thelma i louise porażka rola
Jay Kelly fot. materiały prasowe
Reklama

Thelma i Louise z 1991 roku, w którym wystąpiły Susan Sarandon i Geena Davis, to klasyka kina. W castingu do roli J.D. brał udział George Clooney, który wtedy jeszcze nie był gwiazdą i często grywał w serialach, jak np. Roseanne. Ostatecznie w filmie zagrał Brad Pitt, a Clooney latami przeżywał te porażkę, o czym opowiedział w najnowszym wywiadzie.

Czytaj więcej: George Clooney w The Pitt? "Jest mile widziany" w serialu

George Clooney w rozmowie z The Sunday Times tak opowiada o utracie roli na rzecz Brada Pitta:

Doszedłem do finałowego testu do roli w Thelmie i Louise. I, skur..., Brad ją dostał. Nie oglądałem Thelmy i Louise latami, bo mnie to denerwowało. Ta rola zapoczątkowała jego karierę filmową. Wcześniej grał w sitcomach i tego typu pierdołach - i to wtedy, gdy mogło to być coś, co mogłoby mnie wypromować? Kur...!

W filmie J.D. jest włóczęgą, który ma przelotny romans z Thelmą (Geena Davis). Rola w Thelma i Louise ugruntowała pozycję Pitta jako dochodowej gwiazdy filmowej, ponieważ potem wystąpił m.in. w Rzece życia, Wywiadzie z wampirem czy Siedem. Clooney dodał, że ​​Pitt wciąż drwi z niego z tego powodu.

O tak, nadal mnie wkurza. Ale oczywiście, kiedy zobaczyłem film, pomyślałem sobie: "No cóż, to musiał być ten gość".

Clooney musiał poczekać kilka lat, aby również się wybić. Sławę dała mu rola doktora Douga Rossa w serialu Ostry dyżur (1994). Następnie przyszły kolejne filmowe role w Batman i RobinOd zmierzchu do świtu czy Co z oczu, to z serca.

Już 5 grudnia na Netfliksie będzie mieć premierę film Jay Kelly, w którym w Clooney gra sławnego aktora, który wyrusza w porywającą, a zarazem niespodziewanie głęboką podróż po Europie razem ze swoim menedżerem Ronem. Po drodze muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich życiowych wyborów, relacjami z bliskimi oraz dziedzictwem, które po sobie pozostawią. 

nullfot. Pathé Entertainment // Percy Main // Brad Pitt w filmie "Thelma i Louise"

Źródło: Variety

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  casting 
thelma i louise porażka rola
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,1

1991
Thelma i Louise
Oglądaj TERAZ Thelma i Louise Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Batman
-

Batman 2 ma nowego operatora z Oscarem na koncie. To ekspert od filmów Finchera

2 Angelina Jolie
-

Angelina Jolie zagra gangsterkę. Szczegóły nowego thrillera

3
-

Powrót do Silent Hill - zwiastun horroru na podstawie gry. Podróż przez „piekło i z powrotem”

4 Brainiac w komiksach
-
Plotka

Man of Tomorrow - kto zagra wroga Supermana? Lista kandydatów zaskakuje

5 Sny o pociągach
-

Słynny magazyn wybrał najlepsze filmy 2025. Wygrywa arcydzieło, ale internauci są wściekli

6 Star Wars: Duel of the Fates
-

To miał być finał Gwiezdnych Wojen. Oto wyciek całej oryginalnej fabuły

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e07

Agenci NCIS

s2025e232

Moda na sukces

s42e63

s2025e235

Anderson Cooper 360

s07e08

Oogappels

s2025e239

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brendan Fraser
Brendan Fraser

ur. 1968, kończy 57 lat

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried

ur. 1985, kończy 40 lat

Holly Marie Combs
Holly Marie Combs

ur. 1973, kończy 52 lat

Julianne Moore
Julianne Moore

ur. 1960, kończy 65 lat

Jenna Dewan-Tatum
Jenna Dewan-Tatum

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV