Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Batman 2 ma nowego operatora z Oscarem na koncie. To ekspert od filmów Finchera

Ku zaskoczeniu wszystkich pojawiły się informacje o odejściu Greiga Frasera od Batmana 2. To operator kamery, który pracował nad 1. częścią i zrezygnował z trzeciej Diuny dla kolejnego filmu Matta Reevesa. Reżyser potwierdził te doniesienia i wskazał następcę.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  batman 2 
Erik Messerschmidt Greig Fraser
Batman fot. Warner Bros. Pictures
Reklama

Wydawało się, że wszystko szło gładko w aspekcie pre-produkcji do Batmana 2 w reżyserii Matta Reevesa, gdy nieoczekiwanie w mediach pojawiły się doniesienia w sprawie odejścia Greiga Frasera od projektu. To operator, który wielokrotnie udowadniał swoje mistrzostwo w tym rzemiośle - nie tylko przy okazji Batmana, ale też Diuny, Twórcy czy serialu The Mandalorian. Mówiło się, że to on jest prawdziwym ekspertem od The Volume, z którego korzystał Matt Reeves w swojej produkcji. Nie da się zaprzeczyć, że strona wizualna Batmana była bardzo istotna dla wykreowanego świata i wyjątkowa, a w głównej mierze odpowiadał za nią właśnie Fraser. Nie powróci on jednak do sequela - potwierdził to Matt Reeves, który wskazał też jego zastępcę.

Marvel oficjalnie ujawnił 4 grupy Avengers: Doomsday. Ogromne zaskoczenie w teamie Sama Wilsona

Matt Reeves za pośrednictwem serwisu X potwierdził doniesienia o tym, iż Greiga Frasera na stanowisku zastąpi Erik Messerschmidt. To operator, który pracował m.in. nad The Killer czy Mindhunterem Netflixa - obie te produkcje reżyserował David Fincher. Messerschmidt ma też na swoim koncie Oscara za film Mank.

To nie będzie pierwszy raz Messerchmidta z projektem związanym z Mrocznym Rycerzem. W przeszłości był odpowiedzialny za warstwę wizualną poniższej reklamy gry VR - Batman: Arkham Shadow:

Fraser prawdopodobnie odszedł od projektu z powodu innych zobowiązań. Chodzi o cztery filmy o członkach zespołu The Beatles, które reżyseruje Sam Mendes. Warto przypomnieć, że wcześniej Greig porzucił pracę nad 3. Diuną, żeby móc stworzyć Batmana 2

Wybrane ujęcia z Mindhuntera i The Killer - jak wygląda twórczość Messerchmidta?

W ramach ciekawostki przedstawiamy Wam kilka przykładowych ujęć z wymienionych wyżej produkcji. Sądzicie, że Messerchmidt godnie zastąpi Frasera, a może będzie to bolesna strata dla całej produkcji?

Mindhunter

arrow-left
Mindhunter
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  batman 2 
Erik Messerschmidt Greig Fraser
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
The Batman Part II
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Jay Kelly
-

Thelma i Louise - George Clooney długo przeżywał porażkę z Bradem Pittem. Nie oglądał filmu latami

2 Angelina Jolie
-

Angelina Jolie zagra gangsterkę. Szczegóły nowego thrillera

3
-

Powrót do Silent Hill - zwiastun horroru na podstawie gry. Podróż przez „piekło i z powrotem”

4 Brainiac w komiksach
-
Plotka

Man of Tomorrow - kto zagra wroga Supermana? Lista kandydatów zaskakuje

5 Sny o pociągach
-

Słynny magazyn wybrał najlepsze filmy 2025. Wygrywa arcydzieło, ale internauci są wściekli

6 Star Wars: Duel of the Fates
-

To miał być finał Gwiezdnych Wojen. Oto wyciek całej oryginalnej fabuły

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e07

Agenci NCIS

s2025e232

Moda na sukces

s42e63

s2025e235

Anderson Cooper 360

s07e08

Oogappels

s2025e239

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brendan Fraser
Brendan Fraser

ur. 1968, kończy 57 lat

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried

ur. 1985, kończy 40 lat

Holly Marie Combs
Holly Marie Combs

ur. 1973, kończy 52 lat

Julianne Moore
Julianne Moore

ur. 1960, kończy 65 lat

Jenna Dewan-Tatum
Jenna Dewan-Tatum

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV