Wydawało się, że wszystko szło gładko w aspekcie pre-produkcji do Batmana 2 w reżyserii Matta Reevesa, gdy nieoczekiwanie w mediach pojawiły się doniesienia w sprawie odejścia Greiga Frasera od projektu. To operator, który wielokrotnie udowadniał swoje mistrzostwo w tym rzemiośle - nie tylko przy okazji Batmana, ale też Diuny, Twórcy czy serialu The Mandalorian. Mówiło się, że to on jest prawdziwym ekspertem od The Volume, z którego korzystał Matt Reeves w swojej produkcji. Nie da się zaprzeczyć, że strona wizualna Batmana była bardzo istotna dla wykreowanego świata i wyjątkowa, a w głównej mierze odpowiadał za nią właśnie Fraser. Nie powróci on jednak do sequela - potwierdził to Matt Reeves, który wskazał też jego zastępcę.

Matt Reeves za pośrednictwem serwisu X potwierdził doniesienia o tym, iż Greiga Frasera na stanowisku zastąpi Erik Messerschmidt. To operator, który pracował m.in. nad The Killer czy Mindhunterem Netflixa - obie te produkcje reżyserował David Fincher. Messerschmidt ma też na swoim koncie Oscara za film Mank.

To nie będzie pierwszy raz Messerchmidta z projektem związanym z Mrocznym Rycerzem. W przeszłości był odpowiedzialny za warstwę wizualną poniższej reklamy gry VR - Batman: Arkham Shadow:

Fraser prawdopodobnie odszedł od projektu z powodu innych zobowiązań. Chodzi o cztery filmy o członkach zespołu The Beatles, które reżyseruje Sam Mendes. Warto przypomnieć, że wcześniej Greig porzucił pracę nad 3. Diuną, żeby móc stworzyć Batmana 2.

Wybrane ujęcia z Mindhuntera i The Killer - jak wygląda twórczość Messerchmidta?

W ramach ciekawostki przedstawiamy Wam kilka przykładowych ujęć z wymienionych wyżej produkcji. Sądzicie, że Messerchmidt godnie zastąpi Frasera, a może będzie to bolesna strata dla całej produkcji?