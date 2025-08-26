Wrażenia po pokazie testowym kontynuacji 28 lat później. Jedna sekwencja "ma być na ustach wszystkich"

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

28 lat później z 2025 roku okazało się sporym hitem. Zebrało znakomite oceny od krytyków - 88% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes - i tylko nieco gorsze od publiczności - 64%. Koszt produkcji wyniósł 60 mln dolarów, a wpływy z globalnego box office stanęły na poziomie lekko ponad 150 mln dolarów, co jest niezłym wynikiem. Kontynuacja była zaplanowana już zawczasu i za reżyserię odpowiada Nia DaCosta. The Bone Temple, bo taki ma podtytuł kolejna część z nowej trylogii, miało już pokazy testowe. Jakie są odczucia widowni?

Portal World of Reel miał okazję porozmawiać z osobami, które widziały jedną z pierwszych wersji 28 Years Later: The Bone Temple. Pokaz został bardzo pozytywnie odebrany i "zdarzyło się kilka momentów gromkiego aplauzu" ze strony publiczności. Jedna z osób zapytana o wrażenia stwierdziła, że już 28 lat później było świetne, ale "Bone Temple jest nawet lepsze". Reżyserka miała też zrezygnować z metody kręcenia telefonami i zamiast tego użyć tradycyjnego sposobu.

Jack O'Connell po świetnym występie w Grzesznikach ma znów skraść serca widowni jako złoczyńca Jimmy. Jego występ został okraszony mianem "najlepszego złoczyńcy roku". Cała fabuła opiera się na walce Jimmy'ego z postacią Ralpha Fiennesa, który dostaje dla siebie więcej czasu i w pełni wykorzystuje tę okazję. Z kolei w trzecim akcie pojawia się sekwencja, która "ma być na ustach wszystkich w 2026 roku."

