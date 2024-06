Jodie Comer o pracy nad sequelem 28 dni później. Będzie dużo nowych rzeczy

fot. 20th Century Studios

Jodie Comer obecnie promuje film Motocykliści. Z tej okazji wzięła udział w podcaście Happy Sad Confused Josha Horowitza. Podczas wywiadu porozmawiali również o 28 Years Later, w którym występuje aktorka. Nad nową produkcją pracują twórcy 28 dni później - Danny Boyle i Alex Garland. Comer powiedziała, że ​​entuzjazm, jaki oboje wnoszą do projektu, dodaje energii obsadzie. Zasugerowała też, że znajdą się nawiązania do oryginalnego filmu.

Widząc to, co robią z kamerą, myślę, że będzie dużo nowego. To Danny - on ciągle próbuje znaleźć nowe sposoby. Myślę, że po prostu widząc, dokąd z tym zaszli oraz te wszystkie nowe dodatki i poszukiwania, ludzie będą tym bardzo podekscytowani.

Obecnie trwa produkcja 28 Years Later, który reżyseruje Boyle. W obsadzie są również Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes i Jack O'Connell. Premiera jest zaplanowana na 20 czerwca 2025 roku. Przypomnijmy, że w planach są łącznie trzy części, do których scenariusz pisze Garland.