Jack O'Connell dołącza do obsady sequela 28 dni później. Zagra w całej trylogii?

Trwają przygotowania do kontynuacji horroru 28 dni później, którym zajmują się jego twórcy - Danny Boyle i Alex Garland. W 28 Years Later, bo taki nosi tytuł sequel, mają zagrać Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson i Ralph Fiennes. Według źródeł Deadline do obsady dołączy Jack O'Connell.

Angielskiego aktora mogliśmy ostatnio oglądać w serialu Oddział dla zuchwałych oraz filmach Back to Black. Historia Amy Winehouse i Ferrari. Wcześniej zagrał główną rolę m.in. w Niezłomnym oraz Odzyskanym. Ma też wystąpić w niezatytułowanym projekcie, nad którym pracują Ryan Coogler i Michael B. Jordan. Plan jest taki, że najpierw zagra u Cooglera, a zaraz potem pojawi się na planie 28 Years Later.

Przypomnijmy, że w planach jest trylogia, która będzie kontynuować historię z 28 dni później. Scenariusz do trzech części pisze Garland. Pierwszy projekt ma wyreżyserować Boyle jeszcze w tym roku, a tuż po zakończeniu prac na planie rozpoczęłyby się zdjęcia do kolejnej odsłony. Według doniesień za kamerą tej produkcji stanie Nia DaCosta (Candyman).

Szczegóły fabuły nowego filmu nie są znane. Również nie wyjawiono opisu postaci O'Connella, ale źródła podają, że w pierwszej części zagra postać drugoplanową, a w drugiej odegra większą rolę jako główny bohater.

28 dni później - fabuła

Groźny wirus wydostał się z brytyjskiego laboratorium. Aby się zarazić, wystarczy jedna kropla krwi. Zainfekowana osoba w ciągu 12 sekund traci władzę nad umysłem oraz ciałem i staje się agresywną istotą żądną krwi. W ciągu 28 dni cały kraj zostaje ogarnięty zarazą, a zdrowych pozostaje zaledwie garstka ludzi. Starają się przetrwać, ale życie pokaże im, że to nie wirusa powinni bać się najbardziej, a samych ludzi...

