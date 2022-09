33. MFKiG - monograficzna wystawa Zbigniewa Kasprzaka w Łodzi

materiały prasowe

24-25 września w Atlas Arenie uczestnicy Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier spotkają się z twórcami, wezmą udział w panelach dyskusyjnych, prelekcjach i warsztatach. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, jak co roku zaprasza do udziału w wydarzeniu najbardziej znanych autorów z Polski i ze świata, wydawnictwa rozpoznawalne na rynku międzynarodowym i te niszowe, trafiające do wybrednych czytelników. Portal naEKRANIE.pl jest patronem medialnym imprezy.

Festiwal zainaugurują dwie retrospektywne wystawy komiksowe w Centrum Nauki i Techniki EC1. Bohaterem jednej z nich będzie Zbigniew Kasprzak. Tak czytamy w informacji prasowej:

Pierwsza tak szeroka monograficzna wystawa Zbigniewa Kasprzaka, znanego w komiksowym świecie jako Kas. Kasprzak to jeden z nielicznych polskich artystów, którzy przebili się do europejskiej czołówki (prace Kasa można oglądać m.in. na ekspozycji w Belgijskim Centrum Komiksu w Brukseli). Na naszej wystawie, której premiera przypadnie w czasie Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, udokumentujemy drogę komiksową mistrza, ale zaprezentujemy go również jako artystę wszechstronnego (plakat, malarstwo, exlibris, ilustracja, satyra etc.). Wielu fanów zaskoczą niepublikowane, wcześniej niepokazywane, a tym samym nieznane prace. Odsłonimy także warsztat Kasa. Krok po kroku prześledzimy jego pracę nad konceptem komiksu: projekty postaci, scenerii, artefaktów historycznych, szkice i storyboardy. Rzecz jasna nie zabraknie współpracy z Grazą, czyli Grażyną Fołtyn-Kasprzak, prywatnie żoną Kasa, jego komiksową kolorystką. Na ekspozycji podziwiać będzie można aranżacje i scenografie wprost z komiksów – tak, by widzowie namacalnie odczuli nastrój i klimat, a nawet utożsamili się z bohaterami historii, które narysował Zbigniew Kasprzak. Nie zabraknie oryginalnych plansz z najsłynniejszych tytułów, ale i prac wczesnych, nawet pierwszych dziecięcych prób, z których już wówczas, co ciekawe, można było domniemywać jaką drogą pójdzie młodziutki artysta i jakie tematy będą jego ulubionymi również w późniejszym, dojrzałym twórczo okresie. Będą także niespodzianki wyjątkowe (obiecujemy!), ale o tym, rzecz jasna, nie możemy teraz już nic więcej napisać... Zapraszamy na wystawę!

Kas. Monografia