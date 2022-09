Rosaline - zwiastun kostiumowej komedii. Romeo, Julia i ta trzecia kobieta

fot. Hulu

Rosaline to szalona komedia, która prezentuje twist w klasycznej historii miłosnej Romeo i Julia Williama Szekspira. Za projekt odpowiada platforma streamingowa Hulu, która wprowadzi film 14 października w USA. Do tej pory wszystkie filmy Hulu trafiały do Polski dzień później na Disney+, ale na ten moment polska data premiery nie została potwierdzona.

Rosaline - zwiastun

Rosaline - o czym jest film?

Historia znana z Romea i Julii jest opowiadana z perspektywy Rosaline (Kaitlyn Dever), która jest kuzynką Julii i zarazem... sekretną miłością Romea. Kiedy Romeo (Kyle Allen) poznaje Julię (Isabela Merced) i zaczyna o nią zabiegać, Rosaline ma złamane serce. Kobieta zaczyna nikczemnie knuć, aby zniszczyć ten romans i odzyskać swojego faceta.

Za kamerą stoi Karen Maine. W obsadzie są także Sean Teale, Minnie Driver i Bradley Whitford. scott Neustadter i Michael H. Weber są autorami scenariusza opartego na książce When You Were Mine autorstwa Rebeki Serie.