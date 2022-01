355 - recenzje w sieci. Twórca X-Men: Mrocznej Phoenix znów to zrobił

fot. materiały prasowe/ comicbook.com

355 to nadchodzący thriller szpiegowski Simona Kinberga. Zgodnie z fabułą, w filmie zobaczymy agentkę CIA (Jessica Chastain), która łączy siły z jedną ze swoich najzacieklejszych rywalek (Diane Kruger), aby zwerbować byłą specjalistkę komputerową MI6 (Lupita Nyong'o) i kolumbijską psycholog (Penelopé Cruz) do udziału w misji, której celem jest odzyskanie ściśle tajnej broni. Ich zadanie staje się jeszcze trudniejsze, gdy okazuje się, że są ścigani przez tajemniczą kobietę (BingBing Fan), która śledzi ich od samego początku.

Dla Kinberga jest to kolejna próba reżyserska, która chyba nie będzie zaliczona do udanych. Po fatalnym przyjęciu artystycznym filmu X-Men: Mroczna Phoenix, jego najnowsze dzieło zebrało tylko 23% pozytywnych recenzji (18 pozytywnych i 59 negatywnych), co przekłada się na średni wynik 4.40/10.

Zdaniem krytyków film zawodzi jako thriller szpiegowski, prezentując czasami dobrze nakręcone scen akcji, ale całkowicie pomijając przy tym bohaterki. Nie ma w historii nic angażującego, a intryga jest płaska i pozbawiona polotu. Film nie spełnia oczekiwań tam, gdzie powinien, prezentując fabułę nudną i schematyczną. Wydarzenia rozgrywają się niczym od linijki, nie ma tutaj za wielu okazji do zaskoczeń oraz elementów, które przyciągnęłyby widza do ekranu. Silne kobiety zdaniem jednego z krytyków mają w sobie odpowiedni ładunek emocji, ale to nie wystarczy, żeby poprawić jakość seansu. 355 szokuje jednego z krytyków tym, jak bardzo marnuje potencjał aktorek i marnuje czas widza.

W kilku pozytywnych recenzjach dowiadujemy się, że mimo przewidywalnej fabuły, dostajemy bardzo ciekawy thriller szpiegowski, który oferuje znacznie więcej, niż oferowały zwiastuny. Chastain, Kruger, Nyong'o, Cruz mają ciągnąć ten film i sprawiać, że nie będzie to rzecz, którą zapomnimy od razu po wyjściu z kina. Ma to być po prostu solidny film, który mimo wszystko dodaje coś do gatunku i prezentuje silne kobiece bohaterki, które nie naśladują męskich bohaterów dominujących w tym gatunku.

W rolach głównych znalazły się nominowana do Oscara Jessica Chastain (X-Men: Mroczna Phoenix Wróg numer jeden), zdobywczyni Oscara Lupita Nyong'o (Czarna Pantera, Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie), Diane Kruger (Bękarty wojny - historia prawdziwa), zdobywczyni Oscara Penélope Cruz (Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach) oraz BingBing Fan (X-Men: Przeszłość, która nadejdzie, Iron Man 3).

Premiera 14 stycznia w Polsce.