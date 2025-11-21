placeholder
Reklama
placeholder

4. sezon Mandalorian powstanie? Jon Favreau zaskakuje ważną deklaracją

Wiemy, że w 2026 roku w kinach pojawi się film The Mandalorian & Grogu. Nieoficjalnie mówiło się, że powstał zamiast 4. sezonu serialu. Jon Favreau dementuje te plotki zaskakującymi słowami w jednym z najnowszych wywiadów.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  mandalorian and grogu 
Disney gwiezdne wojny
6. Din Djarin - 111.8k fot. Epic Games
Reklama

Gdy pojawiło się ogłoszenie filmu Mandalorian and Grogu, przecieki sugerowały, że nie tylko powstał zamiast czwartego sezonu, ale też po prostu przerobiono nowe odcinki serialu na fabułę kinowej produkcji. Okazuje się, że to nie było do końca prawdą. Twórca i reżyser Jon Favreau zdradził, że cały czwarty sezon został napisany i scenariusze leżą u niego w domu na biurku. Po prostu podjęli decyzję, by stworzyć zamiast tego samodzielną kinową historię o tych postaciach.

Mandalorian and Grogu - zobacz zwiastun

Mandalorian - czy 4. sezon powstanie?

W rozmowie przyznał, że musieli wymyślić inną historię i dopasować ją do filmowej struktury. Dlatego fabuła czwartego sezonu została odłożona, bo gdy plany na kinową produkcję powstały, skupiono się na nowej fabule. Nie mówi, czy w ogóle są szanse, by kolejna seria powstała, więc najwyraźniej żadne decyzje w tym aspekcie nie zapadły. Można założyć, że wiele będzie zależeć od wyników sprzedaży biletów do kin na Star Wars: The Mandalorian and Grogu. Jeśli będzie sukces, będą kolejne kinowe filmy.

The Mandalorian & Grogu

arrow-left
The Mandalorian & Grogu
fot. Empire
arrow-right

Mandalorian & Grogu – o czym jest film?

Konkretne szczegóły fabuły ani opis nie zostały opublikowane. Wiemy, że Din i Grogu będą mieć do czynienia z resztkami Imperium, a jedną z głównych ról odegra Rotta, syn Jabby Hutta.

Mandalorian and Grogu - premiera w kinach w maju 2026 roku.

Źródło: Empire

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  mandalorian and grogu 
Disney gwiezdne wojny
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Star Wars: The Mandalorian and Grogu Przygodowy

Najnowsze

1 coyote vs. acme
-

Zwariowane melodie wracają. Kojot jest ofiarą, nie złoczyńcą!

2 Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia (2016) – budżet: 135 mln $ - box office: 245,6 mln $
-

Powstanie nowy aktorski film o Wojowniczych Żółwiach Ninja! Co z projektem dla dorosłych?

3 3. Silent Hill 2 Remake
-

Przecieki potwierdzone. Remake Silent Hill 2 zadebiutował na kolejnej platformie

4 Hitman
-

Nietypowy crossover w Hitman: World of Assassination. Do gry trafi... Eminem

5 1. Aaron Taylor-Johnson - kurs +175
-

Dziki Aaron Taylor-Johnson na planie Werwulfa. Pierwsze zdjęcia

6 Powrót do Silent Hill
-

Klimatyczny zwiastun horroru Powrót do Silent Hill. Adaptacji gry pełna kultowych potworów!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e09

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s21e19

Starożytni kosmici

s2025e226

Moda na sukces

s27e08

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e08

The Graham Norton Show

s58e32

s42e55

s2025e228

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jena Malone
Jena Malone

ur. 1984, kończy 41 lat

Yasmine Al Massri
Yasmine Al Massri

ur. 1978, kończy 47 lat

Björk
Björk

ur. 1965, kończy 60 lat

Jimmi Simpson
Jimmi Simpson

ur. 1975, kończy 50 lat

Goldie Hawn
Goldie Hawn

ur. 1945, kończy 80 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

9

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

10

Bestia we mnie: prawdziwa historia. Kto zainspirował postać Nile'a Jarvisa?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV