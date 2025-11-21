4. sezon Mandalorian powstanie? Jon Favreau zaskakuje ważną deklaracją
Wiemy, że w 2026 roku w kinach pojawi się film The Mandalorian & Grogu. Nieoficjalnie mówiło się, że powstał zamiast 4. sezonu serialu. Jon Favreau dementuje te plotki zaskakującymi słowami w jednym z najnowszych wywiadów.
Gdy pojawiło się ogłoszenie filmu Mandalorian and Grogu, przecieki sugerowały, że nie tylko powstał zamiast czwartego sezonu, ale też po prostu przerobiono nowe odcinki serialu na fabułę kinowej produkcji. Okazuje się, że to nie było do końca prawdą. Twórca i reżyser Jon Favreau zdradził, że cały czwarty sezon został napisany i scenariusze leżą u niego w domu na biurku. Po prostu podjęli decyzję, by stworzyć zamiast tego samodzielną kinową historię o tych postaciach.
Mandalorian and Grogu - zobacz zwiastun
Mandalorian - czy 4. sezon powstanie?
W rozmowie przyznał, że musieli wymyślić inną historię i dopasować ją do filmowej struktury. Dlatego fabuła czwartego sezonu została odłożona, bo gdy plany na kinową produkcję powstały, skupiono się na nowej fabule. Nie mówi, czy w ogóle są szanse, by kolejna seria powstała, więc najwyraźniej żadne decyzje w tym aspekcie nie zapadły. Można założyć, że wiele będzie zależeć od wyników sprzedaży biletów do kin na Star Wars: The Mandalorian and Grogu. Jeśli będzie sukces, będą kolejne kinowe filmy.
Mandalorian & Grogu – o czym jest film?
Konkretne szczegóły fabuły ani opis nie zostały opublikowane. Wiemy, że Din i Grogu będą mieć do czynienia z resztkami Imperium, a jedną z głównych ról odegra Rotta, syn Jabby Hutta.
Mandalorian and Grogu - premiera w kinach w maju 2026 roku.
Źródło: Empire
