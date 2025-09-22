placeholder
Oficjalny zwiastun The Mandalorian & Grogu! Gwiezdne Wojny wracają na wielki ekran

Po przeciekach i plotkach w końcu nadeszła pora na premierę oficjalnego zwiastuna nowego filmu kinowego ze świata Gwiezdnych Wojen. Po kilkuletniej przerwie oto czas na The Mandalorian & Grogu. Sprawdźcie zapowiedź!
Wiktor Stochmal
Tagi:  star wars 
gwiezdne wojny zwiastun The Mandalorian & Grogu
1. Oficjalna data premiery to 22 maja 2026 roku. fot. materiały prasowe
The Mandalorian & Grogu to pierwsza kinowa produkcja ze świata Star Wars od czasów Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Dotychczasowa Gwiezdna Saga nie została zakończona w satysfakcjonujący dla fanów sposób, ale uniwersum odżyło na nowo za sprawą Disney+ i serialu The Mandalorian. Jego popularność rosła z sezonu na sezon, w efekcie czego doczekał się ich aż trzech, choć ostatni zdaniem krytyków i fanów spadł poziomem w porównaniu z poprzednimi. Teraz historia Din Djarina i Grogu będzie kontynuowana na wielkim ekranie.

Gwiezdne Wojny na morzu. Zdjęcie Ryana Gosling z filmu Star Wars: Starfighter

The Mandalorian & Grogu - oficjalny zwiastun

W przeszłości mieliśmy okazję już zobaczyć przecieki, gdy zwiastun wyciekł do sieci. Tym razem mamy do czynienia z oficjalnym zwiastunem The Mandalorian & Grogu. Informatorzy z branży sugerują, że jeśli film będzie takim sukcesem, jakiego oczekuje Disney i Lucasfilm, to możemy spodziewać się nawet całej trylogii filmów o przygodach tej dwójki. 

Koniecznie sprawdźcie zwiastun i dajcie znać, czy podoba Wam się taki powrót Star Wars na wielki ekran!

Poniżej możecie zobaczyć pierwszy plakat i zdjęcia z produkcji. Widać na nich m.in. postać Sigourney Weaver czy Jeremy'ego Allena White'a w roli syna ikonicznego Jabby. W roli głównej powraca oczywiście Pedro Pascal.

The Mandalorian & Grogu

arrow-left
The Mandalorian & Grogu
fot. materiały prasowe
arrow-right

Kto może być złoczyńcą w The Mandalorian & Grogu? 

Jak donosi popularny wśród odbiorców popkultury youtuber Kristian Harloff, antagonistą The Mandalorian & Grogu ma być Embo, postać doskonale znana z serialu animowanego Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. Co intrygujące, głosu raz jeszcze użyczy mu nie kto inny jak sam Dave Filoni. Embo początkowo będzie próbował wytropić i zabić porwanego Rottę, z kolei tytułowi bohaterowie zostaną wynajęci, aby ochronić przedstawiciela rodu Huttów. 

Embo to słynny łowca nagród i członek humanoidalnej rasy Kyuzo. Nosi kuszę i duży, okrągły kapelusz, które wykorzystuje zarówno jako broń, jak i tarczę. W trakcie Wojen Klonów łączył siły z różnymi grupami, zdarzyło mu się także zostać wynajętym przez Huttów czy działać ramię w ramię z Bobą Fettem. Ma na koncie pojedynek z Anakinem Skywalkerem. Jego wątek w uniwersum Gwiezdnych Wojen zakończył się wówczas, gdy został on farmerem na planecie Felucia. Wygląda na to, że sprawa Rotty zmusi go do zawieszenia emerytury. 

arrow-left Embo w świecie Gwiezdnych Wojen Źródło: Lucasfilm arrow-right
Embo w świecie Gwiezdnych Wojen
Embo w świecie Gwiezdnych Wojen
Embo w świecie Gwiezdnych Wojen
Embo w świecie Gwiezdnych Wojen
Embo w świecie Gwiezdnych Wojen

