Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

5. sezon Stranger Things kosztował fortunę. Jeden z najdroższych seriali w historii

Do sieci trafiły nieoficjalne informacje o budżecie Stranger Things. Wygląda na to, że koszty 5. sezonu są kosmiczne i plasują serial wysoko w rankingu najdroższych produkcji. Na co przeznaczono tak duże pieniądze?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  stranger things 
netflix
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Stranger Things 5 fot. Netflix
Reklama

5. sezon Stranger Things kosztował fortunę! Według portalu Puck platforma streamingowa Netflix wydała średnio 50-60 mln dolarów na jeden odcinek finałowego sezonu swojego największego hitu. To oznacza, że ostatnia seria kosztowała od 400 do 480 mln dolarów. Dla porównania poprzedni sezon miał budżet 30 mln dolarów za odcinek.

Stranger Things 5 - budżet

To sprawia, że 5. sezon Stranger Things plasuje się w czołówce najdroższych seriali w historii. Jeśli potwierdzi się górna granica, produkcja pobije rekord należący do hitu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, którego budżet wyniósł 465 mln dolarów (ok. 58 mln dolarów na odcinek pierwszego sezonu).

O miano najdroższego serialu walczy też nowy Harry Potter, powstający dla platformy HBO Max. Nieoficjalne doniesienia sugerują budżet 100 mln dolarów za odcinek. Jeśli się to potwierdzi, jeden epizod będzie kosztował niemal tyle, co film kinowy z tej samej franczyzy. Wówczas rekord w historii seriali zostałby pobity.

Według aktualnych informacji najdroższym filmem w historii jest Jurassic World: Dominion z budżetem 465 mln dolarów. Porównując te kwoty, widać, że telewizja coraz częściej operuje budżetami porównywalnymi z hollywoodzkimi superprodukcjami.

Stranger Things 5

arrow-left
Stranger Things 5
fot. Netflix
arrow-right

Stranger Things: sezon 5 - fabuła, data premiery

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Pierwsza część finałowego sezonu Stranger Things pojawi się na Netflixie 26 listopada, zaś druga na święta Bożego Narodzenia. Finałowy odcinek zadebiutuje na platformie w Sylwestra.

Źródło: Puck

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  stranger things 
netflix
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
Untitled Harry Potter Series Przygodowy

8,7

2016
Stranger Things
Oglądaj TERAZ Stranger Things Dramat
Powiązane filmy

5,6

2022
Oglądaj TERAZ Jurassic World: Dominion Sci-Fi

Najnowsze

1 One Piece - sezon 2
-

One Piece - nowe zdjęcia z 2. sezonu. Oto wieloryb i Crocus w wersji aktorskiej

2 Masters of the Universe Szkieletor
-

He-Man - tak może wyglądać Wężowa Góra w aktorskim filmie. Jest szkic koncepcyjny

3 Spider-Man
-

Na tę postać w Spider-Manie 4 czekają fani Marvela. I chyba obejdą się smakiem

4 Gorączka - Robert De Niro i Val Kilmer w kadrze z filmu z 1995 roku
-

Wiemy, kogo zagra Leonardo DiCaprio w Gorączce 2. Należąca do Amazona wytwórnia przejmuje film

5 Tron: Ares
-
Spoilery

Tron: Ares - czy wracają bohaterowie z filmu Tron: Dziedzictwo? Oto odpowiedź!

6 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Wiedźmin - zwiastun 4. sezonu. Tak prezentuje się całkiem nowy i inny Geralt!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e194

Moda na sukces

s27e02

Wielkie projekty

s04e04

s28e06

The Voice

s09e07

Miłość jest ślepa

s09e08

Miłość jest ślepa

s09e09

Miłość jest ślepa

s05e03

Kulawe konie
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sigourney Weaver
Sigourney Weaver

ur. 1949, kończy 76 lat

Matt Damon
Matt Damon

ur. 1970, kończy 55 lat

Bella Thorne
Bella Thorne

ur. 1997, kończy 28 lat

Julia Kijowska
Julia Kijowska

ur. 1981, kończy 44 lat

Emily Procter
Emily Procter

ur. 1968, kończy 57 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV