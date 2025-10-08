5. sezon Stranger Things kosztował fortunę. Jeden z najdroższych seriali w historii

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

5. sezon Stranger Things kosztował fortunę! Według portalu Puck platforma streamingowa Netflix wydała średnio 50-60 mln dolarów na jeden odcinek finałowego sezonu swojego największego hitu. To oznacza, że ostatnia seria kosztowała od 400 do 480 mln dolarów. Dla porównania poprzedni sezon miał budżet 30 mln dolarów za odcinek.

Stranger Things 5 - budżet

To sprawia, że 5. sezon Stranger Things plasuje się w czołówce najdroższych seriali w historii. Jeśli potwierdzi się górna granica, produkcja pobije rekord należący do hitu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, którego budżet wyniósł 465 mln dolarów (ok. 58 mln dolarów na odcinek pierwszego sezonu).

O miano najdroższego serialu walczy też nowy Harry Potter, powstający dla platformy HBO Max. Nieoficjalne doniesienia sugerują budżet 100 mln dolarów za odcinek. Jeśli się to potwierdzi, jeden epizod będzie kosztował niemal tyle, co film kinowy z tej samej franczyzy. Wówczas rekord w historii seriali zostałby pobity.

Według aktualnych informacji najdroższym filmem w historii jest Jurassic World: Dominion z budżetem 465 mln dolarów. Porównując te kwoty, widać, że telewizja coraz częściej operuje budżetami porównywalnymi z hollywoodzkimi superprodukcjami.

Stranger Things: sezon 5 - fabuła, data premiery

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Pierwsza część finałowego sezonu Stranger Things pojawi się na Netflixie 26 listopada, zaś druga na święta Bożego Narodzenia. Finałowy odcinek zadebiutuje na platformie w Sylwestra.