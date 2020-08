6 lat przed MCU przewidziano, że Jackson zagra Fury'ego. Capem miał być...

Marvel/Screen Rant

Jeśli mówisz "Samuel L. Jackson", to najczęściej myślisz o steku niekoniecznie wyrafinowanych przekleństw, ewentualnie o słowach: "Nick Fury". Dziś aktor postrzegany jest jako jeden z najtrwalszych fundamentów MCU - mieliśmy go okazję zobaczyć w aż 11 odsłonach Kinowego Uniwersum Marvela. Mało kto jednak pamięta, że w komiksach jego angaż do roli pomysłodawcy inicjatywy Avengers przewidziano na 6 lat przed powstaniem całego filmowego projektu.

Doskonale wiemy, że ekranowe emploi Fury'ego zostało oparte na zapoczątkowanej w 2002 roku komiksowej serii Ultimates - w tym niezwiązanym z zasadniczym uniwersum świecie postać tę przedstawiono jako czarnoskórą. Sęk w tym, że scenarzysta Mark Millar solidnie popuszczał wówczas wodze fantazji.

I tak w zeszycie Ultimates #4 z 2002 roku grupa bohaterów podczas zajadania się pizzą zastanawia się nad tym, kto wcieliłby się w ich role w filmowej wersji. Padła propozycja, by Kapitana Amerykę zagrał... Brad Pitt; później Hank Pym zapytał z kolei Fury'ego o jego ekranową sugestię. Odpowiedź może zadziwiać:

Oczywiście pan Samuel L. Jackson.

Ultimates #3 - plansze

Millar po latach wyjawił, że tworząc tę sekwencję, nie miał pojęcia, czy aktor w ogóle wie, kim są Avengers. Koniec końców okazało się, że Jackson jest wielkim fanem świata Marvela - do tego stopnia, że w położonym obok jego posiadłości sklepie komiksowym systematycznie zamawia kolejne zeszyty. Scenarzysta Ultimates stwierdził na koniec:

Dziś już wiem, że Sam jest najrówniejszym gościem na naszej planecie.