8-latek stworzył powieść graficzną i podrzucił ją do biblioteki. Pozycja stała się hitem

W Stanach Zjednoczonych coraz większą popularność zdobywa historia 8-letniego Dillona Helbiga. W trakcie przerwy od zajęć szkolnych chłopiec w zaledwie 4 listopadowe dni napisał i narysował liczącą sobie aż 88 stron powieść graficzną o tytule Lake Hazel Branch: The Adventures of Dillon Helbig's Crismis, która swoją tonacją miała przywodzić na myśl opowieści świąteczne. By mogło ją przeczytać jak najwięcej osób, mały Dillon wpadł na naprawdę nietypowy pomysł.

W zupełnej tajemnicy przed rodzicami i innymi osobami chłopiec umieścił stworzony przez siebie tom w miejskiej bibliotece w Boise w stanie Idaho. Kiedy pracowniczka placówki ostatecznie natknęła się na tę pozycję, postanowiła ją skatalogować i tym samym umożliwić jej wypożyczenie. Powieść graficzna stała się absolutnym hitem; 7 lutego rano lista chętnych na jej wypożyczenie obejmowała już 135 osób - zakładając, że każda z nich mogłaby trzymać książkę w domu przez maksymalnie 2 tygodnie, ostatnia osoba z listy będzie musiała poczekać na swoją kolej ok. 5 lat.

Helbig, który uczęszcza aktualnie do 2. klasy szkoły podstawowej, otrzymał za swoją pracę specjalnie dla niego stworzoną nagrodę Whoodini dla najlepszego młodego autora powieści graficznych - wyróżnienie przyznała mu biblioteka, w której zostawił tom. Wiemy, że w jego opowieści istnieje magiczne drzewo, które pozwala podróżować w czasie; to właśnie dlatego jednym z wątków historii jest pierwsze Święto Dziękczynienia z 1621 roku - co ciekawe, w trakcie prac nad powieścią Dillon dopytywał swoją rodzinę o tę datę, aby jej przypadkiem nie pomylić.

Rodzice chłopca są z niego niezwykle dumni. Wyjawiając, że w przeszłości tworzył on liczące sobie od 5 do 10 stron komiksy, tak oceniają jego posunięcie z zamieszczeniem najnowszego dzieła w bibliotece:

Nie byliśmy tym specjalnie zdziwieni. Kiedy on chce, by coś się wydarzyło, po prostu to robi.

Lake Hazel Branch: The Adventures of Dillon Helbig's Crismis

