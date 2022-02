Spider-Man 2099 wraca i spotka zupełnie nowego Lokiego z przyszłości! Są już szkice

Marvel

Marvel oficjalnie ogłosił powstanie serii komiksowej, której głównym bohaterem będzie Miguel O'Hara aka Spider-Man 2099 - postać, którą zobaczymy również w animacji Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One). Za nadchodzący cykl o podtytule Exodus mają odpowiadać scenarzysta Steve Orlando i kilku rysowników, wśród nich Marco Castiello, Paul Fry i Kim Jacinto. Cieszący się sporą popularnością wśród fanów Pajączka O'Hara powróci na karty komiksów, aby uświetnić obchody 30. rocznicy swojego debiutu w multiwersum Domu Pomysłów.

Początkiem opowieści ma być zeszyt Spider-Man 2099: Exodus - Alpha #1, który ukaże się w USA 4 maja. Historia ta raz jeszcze zabierze czytelników do dystopijnej rzeczywistości 2099 roku, w której na Ziemię przybędzie oferujący szansę na "prawdziwą zmianę" Celestianin. Później O'Hara ruszy w długą podróż po całym multiwersum, spotykając na swojej drodze zupełnie nowe wersje Lokiego, Zimowego Żołnierza i X-Menów z przyszłości.

Według komunikatu prasowego Marvela Loki 2099 roku ma być ostatnim żyjącym bogiem nordyckim, który dąży do odbudowania Asgardu po całkowitym zniszczeniu tego miejsca w trakcie Ragnaroku. Z kolei Zimowy Żołnierz 13 (warto zaakcentować, że będzie to żeńska inkarnacja postaci) spróbuje zemścić się na dawnych wrogach i zgłębić tajemnice nowego ogrodu Eden.

Na tym jednak nie koniec. Spider-Man 2099 spotka też na swojej drodze znanego już miłośnikom Domu Pomysłów Ghost Ridera przyszłości, odwiedzając również takie lokacje jak uprzednio zniszczony Asgard, Wastelands (kraina znana z uniwersum Staruszka Logana) czy nowy dom mutantów. Głównym przeciwnikiem protagonisty ma być tajemniczy i zaskakujący przywódca złowrogiej organizacji Cabal (wcześniej w komiksach dowodził nią Norman Osborn).

Oto materiały promocyjne i szkice koncepcyjne postaci:

Spider-Man 2099: Exodus - materiały promocyjne

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.