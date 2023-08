A gdyby...? - Goliat zadebiutuje w 2. sezonie. Nowe zdjęcia figurki kolekcjonerskiej

fot. Disney+

W 2023 roku rozpoczęła się 5. faza MCU, do której zaliczamy takie filmy jak Ant-Man i Osa: Kwantomania oraz Strażnicy Galaktyki 3, a już w listopadzie zadebiutuje Marvels. W skład nowej części Kinowego Uniwersum Marvela wszedł również serial Tajna Inwazja, który skupiał się na Nicku Furym (Samuel L. Jackson) powstrzymującym zbuntowane Skrulle.

Już niedługo do nowych produkcji 5. fazy dołączą drugie sezony Lokiego oraz A gdyby...? Ten drugi serial przedstawia alternatywne wersje historii, które poznaliśmy do tej pory w MCU. W nowej serii animacji pojawi się nowa postać - Bill Foster, który jest znany jako Goliat. Już wcześniej fani mogli go dostrzec w zestawie Lego, a teraz za sprawą serwisu Toy Ark zobaczyliśmy figurkę tego bohatera w pełnej okazałości.

Nie wiadomo, w którym odcinku drugiego sezonu zadebiutuje Goliat, któremu głos podłoży Laurence Fishburne. W opisie możemy przeczytać, że w tym wszechświecie zagrożenie ze strony obcych zmusza Billa Fostera do odłożenia na bok różnic z byłym partnerem Hankiem Pymem i dołączenia do najnowszej grupy bohaterów z ramienia T.A.R.C.Z.Y.

Poniżej możecie zobaczyć, jak prezentuje się nowy superbohater w biało-niebiesko-czarnym kostiumie.

A gdyby...? - figurka Goliata

A gdyby...?. - figurka Goliata (Bill Foster)

2. sezon A gdyby...? ma trafić na Disney+ jeszcze w 2023 roku, jednak wciąż nie wyjawiono dokładnej daty.

