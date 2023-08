X-Men '97 - plakaty z postaciami z serialu animowanego. Ulubieni mutanci powracają!

fot. Marvel // Disney+

Reklama

X-Men '97 będzie kontynuacją serialu animowanego o mutantach z lat 90. Akcja będzie rozgrywać się zaraz po zakończeniu historii z X-Men, gdzie w finale cesarzowa Lilandra z Imperium Shi'ar zabrała śmiertelnie rannego Charlesa Xaviera w kosmos, aby go wyleczyć. Beau DeMayo, który jest scenarzystą, showrunnerem i producentem wykonawczym animacji potwierdził, że głównymi protagonistami nowej animacji będą Cyclops i Storm, czyli Scott Summers i Ororo Munroe.

W X-Men '97 nie zabraknie również takich postaci jak Jean Grey, Rogue, Wolverine, Gambit, Jubilee, Bestia, Magneto i Charles Xavier. Możemy ich zobaczyć na nowych grafikach. Potwierdzają to, że sposób animacji będzie podobny do oryginału, ale będzie on trochę unowocześniony. Zobaczcie poniżej plakaty ze wspomnianymi mutantami.

X-Men '97 - plakaty

Większości postaci głosu użyczą aktorzy, którzy dubbingowali ich w oryginalnej animacji. W obsadzie znalazł się Cal Dodd, który podkładał głos Wolverine'owi. Trwają też prace nad potwierdzonym 2. sezonem.

X-Men '97 - kiedy premiera?

1. sezon ma trafić na Disney+ jesienią 2023 roku, ale wciąż nie ogłoszono dokładnej daty premiery. Według plotek serial raczej zadebiutuje w 2024 roku.