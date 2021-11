A Journal For Jordan - zwiastun dramatu Denzela Washingtona. Michael B. Jordan jako żołnierz

materiały prasowe

Dramat w reżyserii Denzela Washingtona śledzi losy żołnierza Charlesa Monroe'a Kinga (Michael B. Jordan) , który zostaje wysłany na wojnę do Iraku. W cieniu traumatycznych przeżyć z wojennego koszmaru mężczyzna zaczyna prowadzić dziennik miłości i rad dla swojego syna.

W obsadzie filmu pojawi się młody aktor, Jalon Christian (Saving Christmas), a w roli redaktorki New York Timesa oraz byłej partnerki Monroe'a gra Chante Adams (Voyagers). A Journal For Jordan: A Story of Love and Honour to biografia autorstwa Dany Canedy. Za scenariusz odpowiada nagrodzony Oscarem za film Mudbound, Virgil Williams. Wraz z Washingtonem i Jordanem, za produkcję filmu odpowiada Todda Black, Jason Blumenthali i Steve Tisch. Producentami wykonawczymi zostali: Molly Allen, David Bloomfield, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth i Richard McConnell.

Zobaczcie zwiastun:

Zobacz także:

A Journal For Jordan - premiera filmu w USA nastąpi 10 grudnia.