Klasyczna powieść SF Briana W. Aldissa powróciła

Vesper

Reklama

Wydawnictwo Vesper przygotowało kolejną premierę dla miłośników klasycznej science fiction. Tym razem jest to pierwsza część znanego cyklu.

Brytyjski pisarz Brian W. Aldiss zaliczany jest to najważniejszych twórców science fiction ubiegłego wieku. Wśród najsłynniejszych jego książek są m.in. Cieplarnia, Non stop czy Mroczne lata świetlne, ale chyba najsłynniejszym jego dziełem jest Trylogia Helikonii - opowieść o planecie zamieszkałej przez dwie rasy, których położenie i wzajemny układ zmienia się wraz ze zmianą klimatu wywołanego specyficzną orbitą planety.

Cykl rozpoczyna się wydaną dzisiaj powieścią Wiosna Helikonii, która ukazał się w ramach serii Wymiary.

Wymiary to seria wydawnictwa Vesper, w której ukazują się powieści science fiction z różnego okresu. W ostatnich miesiącach w jej ramach zostały wydane chociażby Błękitny Mars Kima Stanleya Robinsona, Behemot Petera Wattsa, Dzieci czasu Adriana Tchaikovsky'ego czy Początki Stalowego Szczura Harry'ego Harrisona.

Wiosna Helikonii została wydana w twardej oprawie i liczy 640 stron. Kolejne tomy serii Aldissa planowane są na ten rok.

Wiosna Helikonii - opis i okładka

Źródło: Vesper

Helikonia to planeta należąca do układu z dwoma gwiazdami – Bataliksy i Freyra – które obiega po długiej, karkołomnej orbicie. Planetę raz spowija sroga zima, innym razem upalne lato. Niby nic nadzwyczajnego, jednak pory roku trwają na Helikonii setki lat.

I to właśnie pory roku determinują życie na Helikonii, zimą bowiem władzę dzierży cywilizacja ancipitów, a latem humanoidów. Obie rasy są do siebie nastawione wrogo i za wszelką cenę dążą do wyeliminowania przeciwnika.

Budowę, rozkwit oraz upadek helikońskich cywilizacji poprzez tysiąclecia śledzą i badają wysłannicy z odległej o około tysiąc lat świetlnych Ziemi. Przebywają oni na orbicie Helikonii, zamknięci w Ziemskiej Stacji Obserwacyjnej „Avernus”, gdyż przez tajemniczy wirus wyprawa na powierzchnię planety kończy się dla Ziemian śmiercią.