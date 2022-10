A Plague Tale: Requiem będzie zwieńczeniem serii? Twórcy wyjaśniają

fot. Asobo Studio

Jak rozstać się z marką, to z przytupem. Tak można powiedzieć o A Plague Tale: Requiem, grze która zadebiutowała wczoraj na rynku i cieszy się znakomitymi opiniami (tutaj możecie przeczytać naszą recenzję) Teraz przedstawiciel Asobo Studio wypowiedział się na temat dalszych planów związanych z serią. Okazuje się, że Requiem może być jej końcem - a przynajmniej tak to wygląda na ten moment.

Myślę, że na razie to koniec. Ale drzwi nigdy nie są zamknięte, czekamy na odbiór graczy. Chcemy zobaczyć ich reakcje przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. To oni napędzają naszą produkcję i jeśli nie podoba im się to, co zrobiliśmy, to musimy zrobić coś innego - mówi dla PlayStation Blog Kevin Choteau - reżyser gry.

A Plague Tale: Requiem dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Abonenci Xbox Game Pass mogą sięgnąć bez ten tytuł bez żadnych dodatkowych opłat.