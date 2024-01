A Real Pain - film z Jessem Eisenbergiem i Kieranem Culkinem ma dystrybutora. Produkcja była kręcona w Polsce

fot. Topic Studios // Fruit Tree

A Real Pain to film, który opowiada o dwóch kuzynach, którzy wyruszają w podróż po Polsce, aby uczcić pamięć swojej babci i lepiej poznać dawne losy swojej rodziny - w tym historię jej ocalałych z Holokaustu członków. Według Jessego Eisenberga, który wyreżyserował produkcję oraz zagrał w nim główną rolę, film przedstawi intymną historię dwóch niedopasowanych do siebie facetów, których relacje potrafią być zabawne, ale i pełne napięcia.

W obsadzie oprócz Eisenberga są również Kieran Culkin (Sukcesja), Jennifer Grey, Will Sharpe, Kurt Egyiawan, Liza Sadovy, Daniel Oreskes oraz kilku polskich aktorów takich, jak Jakub Gąsowski, Piotr Czarniecki, Krzysztof Jaszczak, Marek Kasprzyk i Jakub Pruski. Za produkcję A Real Pain odpowiadają Topic Studios i Fruit Tree. Jedną z producentek jest Ewa Puszczyńska (Ida, Zimna wojna).

Amerykańska wytwórnia Searchlight Pictures kupiła prawa do dystrybucji filmu za 10 milionów dolarów po całonocnej aukcji. Szefowie firmy - Matthew Greenfield i David Greenbaum - w swoim oświadczeniu przekazali, że są pod ogromnym wrażeniem wizji i kunsztu Eisenberga w tym zabawnym i głębokim filmie. Produkcja opowiada osobistą historię, co czyni ją uniwersalną. Nie mogą się też doczekać, aż pokażą go publiczności na całym świecie.

Jesse Eisenberg podczas festiwalu powiedział:

Kręcenie A Real Pain było prawdziwym dziełem powstałym z miłości, a premiera na Sundance była niezwykle ekscytująca. Nie mógłbym być bardziej zaszczycony współpracą z Searchlight i przedstawieniem tej historii szerszej publiczności.

Przypomnijmy, że zdjęcia do A Real Pain odbywały się w Polsce. Sceny kręcono w Warszawie m.in. na Muranowie na ulicy Ludwika Zamenhofa. Ponadto nakręcono scenę w małym mieszkaniu, z którego uciekła rodzina Eisenberga w 1938 roku.

A Real Pain trafi do kin w 2024 roku.