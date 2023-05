Jesse Eisenberg dostrzeżony na planie swojego filmu w Warszawie [ZDJĘCIE]. Jest też Kieran Culkin z Sukcesji

materiały prasowe

Jesse Eisenberg, pamiętny Mark Zuckerberg z The Social Network i Lex Luthor z produkcji Zacka Snydera, przebywa obecnie w Warszawie, gdzie pracuje nad filmem A Real Pain, którego jest jednocześnie reżyserem, scenarzystą i odtwórcą głównej roli. Jak raportuje prowadzący facebookowy profil WinyloKino Tytus Hołdys, wczoraj, 18 maja, ekipa filmowa kręciła sceny na położonej na Muranowie ulicy Ludwika Zamenhofa. Z relacji Hołdysa wynika, że zdjęcia były "raczej skromne" - samo miejsce powstawania sekwencji nie zostało zamknięte, a cały proces trwał tylko kilka godzin.

A Real Pain to drugi film w reżyserskiej karierze Eisenberga. Ma on opowiadać historię dwóch kuzynów, Benjiego i Davida (w tych rolach sam twórca i znany z Sukcesji Kieran Culkin), którzy po śmierci swojej babci wybierają się do Polski, aby lepiej poznać dawne losy swojej rodziny - w tym historię jej ocalałych z Holokaustu członków. Protagoniści po wyruszeniu w podróż z Nowego Jorku odwiedzą m.in. Warszawę i ulokowany w województwie lubelskim Krasnystaw. Sama produkcja będzie utrzymana w konwencji kina drogi.