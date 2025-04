Nowy tytuł filmowej kontynuacji serialu Awatar: Legenda Aanga

Fot. Materiały prasowe

Podczas odbywającego się obecnie CinemaCon, Paramount nie pokazał żadnego materiału z filmu opartego na serialu animowanym Awatar: Legenda Aanga. Jedynie wyjawiono nowy oficjalny tytuł, który teraz brzmi: The Legend of Aang: The Last Airbender.

Animowany film, który wcześniej był zatytułowany Aang: The Last Airbender, rozgrywa się w świecie podzielonym na cztery narody — Plemię Wody, Królestwo Ziemi, Naród Ognia i Nomadów Powietrza. Niektórzy ludzie mają zdolność kontrolowania i manipulowania żywiołami, ale tylko Awatar jest panem wszystkich czterech. Szczegóły fabuły nie zostały ujawnione, ale mówi się, że film będzie rozgrywał się wiele lat po wydarzeniach z odcinkowej produkcji Awatar: Legenda Aanga z 2005 roku.

W obsadzie głosowej są Dave Bautista, Steven Yeun, Eric Nam, Jessica Matten, Román Zaragoza, Dante Basco i Dionne Quan. Za reżyserię odpowiadają Lauren Montgomery i William Mata.

The Legend of Aang: The Last Airbender - premiera zaplanowana jest na 30 stycznia 2026 roku.