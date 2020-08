GoldenEye 007 – fanowski remake gry anulowany. Twórca nie porzuca jednak prac

Activision

GoldenEye 007 to gra z 1997 roku, która uznawana jest za jedną z najlepszych produkcji na Nintendo 64, a jednocześnie też i najlepszy tytuł z Jamesem Bondem w roli głównej. Nie da się jednak ukryć, że po latach rozgrywka i oprawa mocno się zestarzały. Fani postanowili więc wziąć sprawy w swoje ręce i przygotować remake. Ten zatytułowano GoldenEye 25 (premierę planowano w roku 2022, a więc na 25 urodziny oryginału) i zapowiadał się on naprawdę interesująco. Niestety teraz okazało się, że planów tych nie uda się doprowadzić do końca, a przynajmniej nie w pierwotnie zakładanej formie.

Powód jest bardzo typowy dla tego typu sytuacji – poszło oczywiście o prawa autorskie, o które upomniały się firmy MGM i Danjaq. Twórca nie porzuca jednak projektu całkowicie i zamiast tego zamierza go zmienić tak, by nie używać w nim żadnych elementów związanych z filmową serią o Jamesie Bondzie. Zmieniono też tytuł - na Spies Don't Die.

Jak informuje twórca, zmiana koncepcji przyniosła też pewne korzyści. Brak postaci z uniwersum Jamesa Bonda oznacza, że Spies Don't Die będzie mogło trafić na Steam oraz konsole.

