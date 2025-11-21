Dziki Aaron Taylor-Johnson na planie Werwulfa. Pierwsze zdjęcia

fot. materiały prasowe

Trwają zdjęcia do kolejnego projektu Roberta Eggersa znanego z takich filmów, jak Lighthouse czy Nosferatu. Tym razem na tapet weźmie motyw klasycznego wilkołaka. Z medialnych doniesień wynika, że dialogi do filmu zostały napisane w staroangielskim języku, a całość wizualnie będzie przypominać Lighthouse, choć nie będzie w czerni i bieli pomimo tego, że reżyser miał taki wstępny pomysł. Scenariusz do produkcji napisał Sjón, który współpracował z Eggersem przy Wikingu.

Główne role w nowym filmie mają odegraćAaron Taylor-Johnson i Lily-Rose Depp, którzy oboje wystąpili w ostatnim horrorze tego reżysera, czyli Nosferatu. Zdjęcia są kręcone na terenie Wielkiej Brytanii, a kilka fotografii z planu znalazło się w sieci. Widzimy na nich Aarona Taylora-Johnsona w roli tytułowego wilkołaka, choć nie w formie bestii. Zważywszy na jego zachowanie można jednak zakładać, że jest to proces przejściowy lub bohater będzie mieć po prostu dziką naturę i odruchy.

Werwulf ma zadebiutować w kinach w Boże Narodzenie w 2026 roku.

