Dziki Aaron Taylor-Johnson na planie Werwulfa. Pierwsze zdjęcia
W Wielkiej Brytanii trwają zdjęcia do nowego filmu Roberta Eggersa, czyli Werwulfa. Jak sam tytuł wskazuje, reżyser znany z horrorów tym razem weźmie na tapet motyw klasycznego wilkołaka. Jak w tej roli prezentuje się Aaron Taylor-Johnson? Sprawdźcie sami.
Trwają zdjęcia do kolejnego projektu Roberta Eggersa znanego z takich filmów, jak Lighthouse czy Nosferatu. Tym razem na tapet weźmie motyw klasycznego wilkołaka. Z medialnych doniesień wynika, że dialogi do filmu zostały napisane w staroangielskim języku, a całość wizualnie będzie przypominać Lighthouse, choć nie będzie w czerni i bieli pomimo tego, że reżyser miał taki wstępny pomysł. Scenariusz do produkcji napisał Sjón, który współpracował z Eggersem przy Wikingu.
Odyseja w unikalny sposób pokaże bogów. Hades powstał w miejscu jak z innej planety
Główne role w nowym filmie mają odegraćAaron Taylor-Johnson i Lily-Rose Depp, którzy oboje wystąpili w ostatnim horrorze tego reżysera, czyli Nosferatu. Zdjęcia są kręcone na terenie Wielkiej Brytanii, a kilka fotografii z planu znalazło się w sieci. Widzimy na nich Aarona Taylora-Johnsona w roli tytułowego wilkołaka, choć nie w formie bestii. Zważywszy na jego zachowanie można jednak zakładać, że jest to proces przejściowy lub bohater będzie mieć po prostu dziką naturę i odruchy.
Werwulf ma zadebiutować w kinach w Boże Narodzenie w 2026 roku.
Najlepsze horrory 2025 roku wg Letterboxd
Źródło: fearhq.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
17
lis
Rachunek gwiazd
18
lis
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
19
lis
Diabelstwò
19
lis
Szampańskie święta
21
lis
Tornado
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1945, kończy 80 lat