Absentia wraca z 3 sezonem. Kiedy premiera?

foto. AXN

Trzeci sezon Absentii został, tak jak dwa poprzednie, nakręcony w Sofii w Bułgarii. Jednak po raz pierwszy za jego sterami zasiedli polscy reżyserzy: Kasia Adamik (Wataha, PitBull, 1983) oraz Greg Zgliński (Zbrodnia). Stacja AXN podała, że 7 lipca o godzinie 22:00 na jej antenie odbędzie się światowa premiera serialu. Pokazano nawet krótką zapowiedź.

Nowy sezon Absentii rozpoczyna się trzy miesiące po dramatycznych wydarzeniach z drugiej serii, gdy Emily (Stana Katic) zbliża się do końca okresu zawieszenia w służbie w FBI. Jej spokój burzy jedna ze spraw kryminalnych Nicka Duranda (Patrick Heusinger), bezpośrednio dotykająca rodzinę Emily. Bliscy agentki stają w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Emily musi wyruszyć w daleką podróż, która wystawi ją na niebezpieczną próbę.

Obok Stany Katic do obsady powraca Patrick Heusinger jako były mąż Emily i agent specjalny Nick Durand. Na planie ponownie pracują też Neil Jackson (Westworld), Matthew Le Nevez (The Widow), Natasha Little (Nocny recepcjonista), Paul Freeman (The Dogs of War), Patrick McAuley (Obecność 2) i Christopher Colquhoun (Na sygnale).

Absentia

Do obsady trzeciego sezonu dołączyli Geoff Bell (Kingsman: Tajne służby) i Josette Simon (Wonder Woman). Bell wcieli się w postać Colina Dawkinsa, pracującego dla międzynarodowej organizacji przestępczej, obytego, eleganckiego i z klasą. Simon wcieli się w rolę Roweny Kincade, byłego szkoleniowca z Quantico i agenta MI5 i MI6. Wiele lat temu Kincade dostrzegła coś w Emily i obserwowała ją, ale nie jest jasne, czy jest jej przyjaciółką, czy wrogiem.

Trzeci sezon Absentii liczy 10 odcinków.