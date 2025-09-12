Batman kontra biali rasiści. Komiks DC jedzie po bandzie

fot. DC Comics

Mimo początkowych wątpliwości fanów i czytelników komiksów, którym pierwotnie nie pasował specyficzny wygląd Batmana i postaci w serii Absolute Batman, jest to obecnie jedna z najpopularniejszych linii od DC Comics. Zapowiedziano Absolute Batman Annual #1, a jego scenarzysta podzielił się zapowiedzią tego, czego można się spodziewać po nowej historii z Mrocznym Rycerzem w roli głównej.

Daniel Warren Johnson jest scenarzystą zeszytu, który na półki w USA trafi 29 października 2025 roku. Podczas panelu w trakcie San Diego Comic-Con zapowiedział, co czeka Batmana tym razem.

Ta historia to po prostu Batman bijący białych rasistów. Nigdy mi dobrze nie szło subtelne opowiadanie historii. To trzydzieści stron pokazujących, że jestem wściekły.

To nie pierwszy taki przypadek jeśli chodzi o komiksy. W podobnych historiach udział brał często Punisher. Zobaczymy, jak poradzi sobie z tym problemem Batman z wielkim młotem.

Ogromny i kanciasty Batman

Poniżej możecie przyjrzeć się innym grafikom z Absolute Batman. Szczególnie ciekawe są plansze, na których dokładnie rozrysowano elementy stroju Mrocznego Rycerza i jak działa jego peleryna. Na pewno też warto przyjrzeć się designowi Bane'a, który swego czasu również wzbudził duże kontrowersje z uwagi na proporcje między sylwetką złoczyńcy a głową.

Absolute Batman - szkice koncepcyjne (kostium Mrocznego Rycerza))

Wielu osobom może po prostu nie podobać się wizualnie ta interpretacja Mrocznego Rycerza, warto jednak wiedzieć, że był to celowy zabieg twórców, którzy chcieli czegoś wyróżniającego się i mocno stylizowanego.