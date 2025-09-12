Batman kontra biali rasiści. Komiks DC jedzie po bandzie
Jeśli jesteście fanami bezceremonialnej rozwałki i walki z rasistami, to nowy komiks z Batmanem powinien spełnić Wasze oczekiwania. Oto, jak zapowiedział go jego scenarzysta.
Mimo początkowych wątpliwości fanów i czytelników komiksów, którym pierwotnie nie pasował specyficzny wygląd Batmana i postaci w serii Absolute Batman, jest to obecnie jedna z najpopularniejszych linii od DC Comics. Zapowiedziano Absolute Batman Annual #1, a jego scenarzysta podzielił się zapowiedzią tego, czego można się spodziewać po nowej historii z Mrocznym Rycerzem w roli głównej.
Daniel Warren Johnson jest scenarzystą zeszytu, który na półki w USA trafi 29 października 2025 roku. Podczas panelu w trakcie San Diego Comic-Con zapowiedział, co czeka Batmana tym razem.
To nie pierwszy taki przypadek jeśli chodzi o komiksy. W podobnych historiach udział brał często Punisher. Zobaczymy, jak poradzi sobie z tym problemem Batman z wielkim młotem.
Ogromny i kanciasty Batman
Poniżej możecie przyjrzeć się innym grafikom z Absolute Batman. Szczególnie ciekawe są plansze, na których dokładnie rozrysowano elementy stroju Mrocznego Rycerza i jak działa jego peleryna. Na pewno też warto przyjrzeć się designowi Bane'a, który swego czasu również wzbudził duże kontrowersje z uwagi na proporcje między sylwetką złoczyńcy a głową.
Wielu osobom może po prostu nie podobać się wizualnie ta interpretacja Mrocznego Rycerza, warto jednak wiedzieć, że był to celowy zabieg twórców, którzy chcieli czegoś wyróżniającego się i mocno stylizowanego.
Źródło: comicbookmovie.com
