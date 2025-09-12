Ile James Gunn zarobił na postaci Baby Groota? Tyle, co większość artystów komiksowych
To James Gunn zaprojektował osobiście wersję Baby Groota, która podbiła serca publiczności przy premierze 2. części Strażników Galaktyki. Jakie otrzymał wynagrodzenie z zabawek i gadżetów? Odpowiedź jest brutalna.
Strażnicy Galaktyki za sprawą filmów Jamesa Gunna stali się jedną z najpopularniejszych drużyn w Marvelu. Absolutnym hitem było też wprowadzenie 2. części trylogii Baby Groota, który rozczulił widownię i podbił jej serca. Na bazie jego wizerunku powstało całe mnóstwo figurek, przytulanek i innych gadżetów. Czy przyniosły one jakikolwiek zysk Gunnowi, który stworzył tę wersję postaci od podszewki?
James Gunn odpowiedział na to pytanie w rozmowie z Howardem Sternem i nawiązał do powszechnego problemu:
To my stworzyliśmy postać Baby Groota. Ja go narysowałem. Nie dostaję z tego żadnych pieniędzy, tak jak nie dostają ich artyści komiksowi.
Dostaje dużo pieniędzy. Dobrze mi zapłacono za 2. część Strażników, jeszcze lepiej za trzecią. [...] Nie dostaję po prostu pieniędzy za zabawki i tego typu rzeczy.
Gunn nawiązał w swojej odpowiedzi do częstego problemu, który zgłaszali rozmaici twórcy komiksów. Wielokrotnie zabierali głos w sprawie małego lub żadnego wynagrodzenia przez Marvel Studios za używanie stworzonych przez nich postaci w filmach. Nie otrzymywali za to wystarczającego wynagrodzenia, co spotkało się z ich sprzeciwem i krytyką w mediach społecznościowych. James Gunn bezpośrednio nawiązujący do tego problemu i jednocześnie stojący na czele DC Studios daje nadzieje, że konkurencja Marvela może traktować artystów komiksowych lepiej niż do tej pory.
Źródło: comicbookmovie.com
