Absurdy technologii. Te komiksy pokazują gry, komputery i konsole w krzywym zwierciadle

Ilustrator System32Comics od lat zabawia nas komiksami, które w prześmiewczej formie komentują naszą technologiczno-gamingową rzeczywistość. Autor drwi zarówno z samych graczy, jak i sprzętów, którymi otaczamy się na co dzień: konsol, komputerów, drukarek. Paski System32Comics doskonale wytykają największe absurdy, z którymi zmagamy się podczas korzystania z pecetów czy grania w ulubione gry. Część z prac próbuje także pokazać nam świat od drugiej strony, abyśmy zrozumieli problemy, jakie trapią nasze elektroniczne zabawki.

Wszystko to okraszono sążnistymi przekleństwami, które padają dokładnie tam, gdzie paść powinny. Ponadto System32Comics konstruuje opowieść w taki sposób, aby była zrozumiała nie tylko dla wąskiego grona geeków.

Zebraliśmy najciekawsze paski tego autora, aby pokazać wam, że nawet najbardziej irytujące zachowania komputerów, programów oraz graczy mogą wywołać uśmiech na naszej twarzy. Jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego drukarki nie chcą drukować ważnych dokumentów, dlaczego Cyberpunk 2077 może wysłać nas do szpitala albo co łączy diabła z wysokimi cenami kart graficznych – zapraszamy do obejrzenia poniższej galerii:

Typowy scamowy antywirus - System32Comics

Jeśli chcecie zobaczyć więcej prac od System32Comics, zapraszamy na jego media społecznościowe. Autor publikuje nowe paski na Facebooku, Instagramie, Twitterze oraz Webtoons. Artystę można także wesprzeć na za pośrednictwem platformy Patreon.