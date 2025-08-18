Reklama
Dyplomatka - kiedy wraca 3. sezon? Zwiastun zapowiada zaskoczenia

Thriller polityczny Dyplomatka powraca na ekrany jeszcze w 2025 roku! Nowy zwiastun nie tylko zapowiada intrygującą walkę i weryfikację osoby pełniącej rolę prezydentki kraju, ale także ujawnia datę premiery 3. sezonu.
Adam Siennica
Dyplomatka - zdjęcia z 3. sezonu serialu Netflixa
Po szokującym twiście z finału drugiego sezonu hit Dyplomatka powraca do miejsca, w którym zakończyła się ta seria. Prezydent Stanów Zjednoczonych umarł i niespodziewanie, mająca na sumieniu złe rzeczy, wiceprezydentka musi wejść na jego miejsce. W tym momencie trzeci sezon zabierze widzów w trzymającą w napięciu polityczną intrygę. Premiera odbędzie się 16 października na Netflixie.

Dyplomatka – zwiastun 3. sezonu

Dyplomatka - pełny zwiastun 3. sezonu serialu Netflixa

Dyplomatka - pełny zwiastun 3. sezonu serialu Netflixa
Źródło: YouTube
Dyplomatka 3 – opis fabuły

Ambasador Kate Wyler (Keri Russell) była pewna, że wszystko się uprości, gdy rozwiąże zagadkę zamachu bombowego na brytyjski lotniskowiec w Zatoce Perskiej. Gdy oskarżyła wiceprezydent Grace Penn (Allison Janney) o zorganizowanie zamachu terrorystycznego, ta przyznała, że sama ma chrapkę na jej stanowisko. Prezydent nie żyje, co może (choć nie musi) być winą męża Kate, Hala (Rufus Sewell), a Penn właśnie przejęła obowiązki głównodowodzącej. Próba zdobycia dla Kate fotela wiceprezydentki jednak nadal trwa.

Źródło: Netflix

