Nowe plakaty Frankensteina od Guillermo del Toro. Jest klimat!
Netflix opublikował dwa plakaty skupiające się na najważniejszych postaciach z widowiska Frankenstein od Guillermo del Toro. Oto klimatyczne spojrzenie na tytułowego bohatera i jego potwora.
Frankenstein Guillermo del Toro będzie mieć premierę jeszcze w 2025 roku. To kostiumowe widowisko jest wyczekiwane przez wszystkich fanów reżysera oraz samej historii naukowca i jego potwora. Wcześniej opublikowano pierwsze zdjęcia, a teraz pojawiły się plakaty produkcji. Jest klimat!
Netflix opublikował pierwsze plakaty do nadchodzącego widowiska kostiumowego spod reżyserii Guillermo del Toro. Tak prezentuje się Frankenstein Oscara Isaaca i jego potwór, którego zagra Jacob Elordi:
Nowy Frankenstein - co wiadomo?
Guillermo del Toro stworzył film inspirowany kultową powieścią Mary Shelley. Zajął się nie tylko reżyserią, ale także produkcją i scenariuszem. W głównych rolach wystąpią Oscar Isaac (Moon Knight, Sceny z życia małżeńskiego) jako naukowiec Victor Frankenstein i Jacob Elordi (Saltburn, Euforia, The Kissing Booth) w roli potwora. W obsadzie są też Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley i Christian Convery. Premiera została zaplanowana na jesień 2025 roku.
Źródło: X (@DiscussingFilm)
