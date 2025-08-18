Reklama
placeholder

Nowe plakaty Frankensteina od Guillermo del Toro. Jest klimat!

Netflix opublikował dwa plakaty skupiające się na najważniejszych postaciach z widowiska Frankenstein od Guillermo del Toro. Oto klimatyczne spojrzenie na tytułowego bohatera i jego potwora.
Reklama
placeholder

Netflix opublikował dwa plakaty skupiające się na najważniejszych postaciach z widowiska Frankenstein od Guillermo del Toro. Oto klimatyczne spojrzenie na tytułowego bohatera i jego potwora.
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Frankenstein 
netflix guillermo del toro plakaty
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Frankenstein 
netflix guillermo del toro plakaty
Frankenstein - zdjęcie z filmu w reżyserii Guilermo del Toro fot. Netflix
Reklama

Frankenstein Guillermo del Toro będzie mieć premierę jeszcze w 2025 roku. To kostiumowe widowisko jest wyczekiwane przez wszystkich fanów reżysera oraz samej historii naukowca i jego potwora. Wcześniej opublikowano pierwsze zdjęcia, a teraz pojawiły się plakaty produkcji. Jest klimat!

Pierwsze zdjęcia z 2. sezonu Fallouta! Witajcie w apokaliptycznym New Vegas

Netflix opublikował pierwsze plakaty do nadchodzącego widowiska kostiumowego spod reżyserii Guillermo del Toro. Tak prezentuje się Frankenstein Oscara Isaaca i jego potwór, którego zagra Jacob Elordi:

Frankenstein - plakat promujący film

arrow-left
Frankenstein - plakat promujący film
fot. Netflix
arrow-right

Nowy Frankenstein - co wiadomo?

Guillermo del Toro stworzył film inspirowany kultową powieścią Mary Shelley. Zajął się nie tylko reżyserią, ale także produkcją i scenariuszem. W głównych rolach wystąpią Oscar Isaac (Moon KnightSceny z życia małżeńskiego) jako naukowiec Victor Frankenstein i Jacob Elordi (SaltburnEuforiaThe Kissing Booth) w roli potwora. W obsadzie są też Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley i Christian Convery. Premiera została zaplanowana na jesień 2025 roku

Źródło: X (@DiscussingFilm)

Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Oglądaj TERAZ Frankenstein Horror
Powiązane osoby

Jacob Elordi

Jacob Elordi image

Guillermo del Toro

Guillermo del Toro image

Najnowsze

1 Lewis Pullman
-
Plotka

Tak miała wyglądać przeszłość Sentry w MCU! Nowe szczegóły o postaci z Thunderbolts*

2 Dyplomatka - zdjęcia z 3. sezonu serialu Netflixa
-

Dyplomatka - kiedy wraca 3. sezon? Zwiastun zapowiada zaskoczenia

3 Fallout: sezon 2
-

Pierwsze zdjęcia z 2. sezonu Fallouta! Witajcie w apokaliptycznym New Vegas

4 Moo Moo Mario Kart
-

PETA uderza w Mario Kart. Poszło o kolczyk w nosie

5 Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
-

Aktor z nowej Fantastycznej 4 ocenił film. Jest szczerze!

6 45. Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
-

Sidewinder z Kapitana Ameryki 4 mógł wyglądać inaczej. Szkic koncepcyjny lepszy od finałowej wersji?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e158

Moda na sukces

s42e219

Ridiculousness

s42e220

Ridiculousness

s42e221

Ridiculousness

s42e222

Ridiculousness

s38e147

Zatoka serc

s12e21

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s27e17

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Robert Redford
Robert Redford

ur. 1936, kończy 89 lat

Roman Polański
Roman Polański

ur. 1933, kończy 92 lat

Christian Slater
Christian Slater

ur. 1969, kończy 56 lat

Richard Harmon
Richard Harmon

ur. 1991, kończy 34 lat

Madeleine Stowe
Madeleine Stowe

ur. 1958, kończy 67 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

8

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

9

Obsada Przyjaciół opłakiwała Matthew Perry'ego jeszcze przed jego śmiercią. Jennifer Aniston zdradziła powód

10

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV