Tak miała wyglądać przeszłość Sentry w MCU! Nowe szczegóły o postaci z Thunderbolts*

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Reklama

Według najnowszych doniesień, twórcy Thunderbolts* pierwotnie mieli zupełnie inny pomysł na backstory wprowadzonej w filmie postaci Boba. Przed wersją ostateczną miało wyglądać zupełnie inaczej!

Thunderbolts* - przeszłość Boba/Sentry

W filmie dowiedzieliśmy się, że Bob miał trudne dzieciństwo i zaczął brać narkotyki, zanim zgłosił się na ochotnika do programu Sentry prowadzonego przez Val. Kiedy dowiedziała się, że jakimś cudem przeżył, został mianowany na Sentry przez dyrektorkę CIA. Początkowo walczył z Thunderbolts, do czasu wyłonienia się Voida, który pogrążył Nowy Jork w mroku.

Thunderbolts* przeszło jednak przez spore zmiany przed rozpoczęciem zdjęć, m.in. całkowicie zmieniając historię Boba. Została ona przedstawiona przez scoopera Cryptic4KQual, według którego miała ona wyglądać nieco bardziej podobnie do innych członków Thunderbolts.

Przed dołączeniem do programu Val, Bob miał być częścią oddziału uderzeniowego i stracił pamięć z powodu narkotyków. Valentina miała mu później powiedzieć, że zanim to wszystko się wydarzyło, zabijał w imieniu USA. Kolejna dawka narkotyków mogła być tym bodźcem, który uwolniłby Voida.

Dlaczego Fantastyczna 4 nie nawiązała do sceny po napisach Thunderbolts*?

Thunderbolts* - fabuła, data premiery na Disney+

Grupa superzłoczyńców zostaje zwerbowana do misji dla rządu. W Thunderbolts* Marvel powołuje do istnienia niekonwencjonalny zespół bohaterów, w skład którego wchodzą Jelena Biełowa, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster i John Walker. Po tym, gdy wpadli w śmiertelną pułapkę zastawioną na nich przez Valentinę Allegrę de Fontaine, grupa rozczarowanych życiem wyrzutków musi wyruszyć na niebezpieczną misję, która sprawi, że będą musieli skonfrontować się z najmroczniejszymi zakamarkami swojej przeszłości. Czy ta dysfunkcyjna drużyna rozpadnie się w drobny mak, czy jednak znajdzie drogę odkupienia i zjednoczy się - jako coś o wiele większego - zanim będzie za późno?

Thunderbolts* zadebiutuje na Disney+ już 27 sierpnia.