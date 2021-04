Acer Nitro XV2 - pierwszy monitor gamingowy z matrycą 390 Hz

Źródło: TechSpot

Inżynierowie Acera postanowili stworzyć monitor, który idealnie spisze się w środowisku esportowym i pozwoli zawodowcom zyskać przewagę technologiczną nad konkurencją. Projektanci odpowiedzialni za XV242Q F zrezygnowali z matrycy o rozdzielczości 4K na rzecz panelu pozwalającego odświeżać obraz z częstotliwością rzędu 390 Hz.

Na ślad tego urządzenia trafił serwis KitGuru,. Na pierwszy rzut oka nowy Acer nie wyróżnia się na tle rynkowych rywali, XV242Q F ma średniej wielkości matrycę o przekątnej 24,5” oraz rozdzielczości 1080p. Jednak dzięki czasowi reakcji na poziomie 0,5 ms oraz wsparciu dla technologii FreeSync Premium oraz VRR spisze się rewelacyjnie w rękach esportowców.

Największą zaletą monitora jest niezwykle wysoka częstotliwość odświeżania obrazu. Standardowo pracuje przy 360 Hz, ale po przetaktowaniu można podbić tę wartość do poziomi 390 Hz. Większość graczy prawdopodobnie nie będzie w stanie wykorzystać potencjału tego urządzeni. Ale ci, którzy dysponują komputerami z komponentami z najwyższej półki i zawodowo zajmują się graniem np. z Counter-Strike: Global Offensive, z otwartymi rękoma przywitają kilkadziesiąt dodatkowych herców, jakie odda im do dyspozycji ten gadżet. Podbicie częstotliwości odświeżania pozwoli o ułamek sekundy szybkiej wyświetlić to, co dzieje się w grze, a co za tym idzie – szybciej zareagować na poczynania oponentów.

Pozostała specyfikacja monitora wydaje się dość standardowa. Acer świeci z maksymalną jasnością na poziomie 400 nitów, oferuje kontrast statyczny 1000:1, 8-bitową głębię kolorów i 99-procentowe pokrycie palety barw sRGB. Użytkownik otrzymuje do dyspozycji 2 złącza HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, gniazdo słuchawkowe oraz zintegrowane głośniki o mocy 2W.

Data premiery monitora nie jest jeszcze znana, ale według KitGuru zapłacimy za niego 530 €.