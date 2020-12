Genki Shadowcast podbiło Kickstartera. Laptop zamiast monitora lub TV do konsoli

Genki

Firma Genki jest już znana niektórym graczom konsolowym. Odpowiada ona m.in. za popularny adapter bluetooth do konsoli Nintendo Switch oraz niewielką stację dokującą do tego urządzenia. Teraz zapowiedzieli swój nowy produkt o nazwie Shadowcast, który łączy cechy karty przechwytującej gameplay i adaptera pozwalającego na komfortową rozgrywkę nawet w sytuacji, gdy nie mamy dostępu do telewizora lub monitora.

Shadowcast ma formę niewielkiej przejściówki, którą wpinamy w port HDMI naszej konsoli. Z drugiej strony podłączamy kabel USB-C do naszego peceta czy laptopa (jeśli ten nie posiada wejścia USB-C możemy skorzystać z adaptera do USB-A). Później nie pozostaje już nic innego, jak tylko uruchomić odpowiednią aplikację i cieszyć się rozgrywką - podobno bez opóźnień, bo te mają wynosić zaledwie 0 - 0,02 sekundy. Zainteresowani mogą też w ten sposób nagrywać lub streamować gameplay w sieci. Co ciekawe, autorzy piszą także, że mają w planach również webową wersję swojego programu, co miałoby pozwolić także na używanie tabletów jako prowizorycznych "monitorów".

Oczywiście w tym wszystkim jest pewien haczyk: Genki Shadowcast umożliwia przesyłanie obrazu jedynie w 1080p i 30 klatkach na sekundę lub 720p przy 60 klatkach. Jak tłumaczą twórcy, takie ograniczenie pozwoliło im na zachowanie niewielkich wymiarów oraz równie niskiej ceny. Urządzenie to kosztuje bowiem zaledwie 39$ (cena na Kickstarterze), a więc kilkukrotnie mniej niż popularne karty przechwytujące.

Dużą zaletą wynalazku od Genki jest też uniwersalność. W opisie kampanii na Kickstarterze czytamy, że ich urządzenie zadziała m.in. z Nintendo Switch, PS5, PS4, Xboksem One, Xboksem Series X, aparatami cyfrowymi i "niemal każdym sprzętem posiadającymi HDMI".

Pomysł ten bardzo przypadł do gustu internautom. W kilka dni zebrano ponad 2 miliony złotych, dzięki czemu Genki trzeci rok z rzędu może poszczycić się tytułem najchętniej wspieranego projektu z kategorii technologicznej. Do końca zbiórki pozostało jeszcze 31 dni.