Jason Bateman nadal pamięta negatywną recenzję Ozark z 2017 roku. "Czytam wszystkie"

Jason Bateman to gwiazda serialu Ozark od Netflixa, którego wielokrotnie nominowano do rozmaitych nagród za swoją kreację. On jednak nadal pamięta jedną negatywną recenzję, która dotyczyła pierwszego odcinka. Co w niej napisano i dlaczego ją zapamiętał?
Wiktor Stochmal
8. Ozark; 1 dzień, 6 godzin i 18 minut; tyle, co 36 cykli 50-minutowego prania fot. Netflix
Jason Bateman jest aktorem znanym przede wszystkim z serialu Ozark, który został wielokrotnie doceniony przy rozdaniu nagród Emmy. On sam został czterokrotnie nominowany do tej nagrody w trakcie trwania produkcji Netflixa. Do tego trzy nominacje do Złotych Globów i cztery kolejne od Screen Actors Guild. Mimo tylu wyróżnień Bateman nadal bierze do siebie opinię innych ludzi, a jedna z negatywnych recenzji Ozark siedzi w jego głowie do dziś.

Jason Bateman w rozmowie z Esquire przyznał, że należy do osób, które biorą do siebie opinię innych ludzi i cenią je:

Czytam wszystkie recenzje. Robię te projekty dla konsumpcji publicznej, więc ma dla mnie znaczenie, co widownia i krytycy o nich myślą. [...] Trzeba mocno pracować, żeby pozostać szczęśliwym i być z siebie dumnym. Można próbować pić, żeby o tym nie myśleć, ale na drugi dzień jesteś trzeźwy i musisz to przeżyć tak czy siak.

Dostałem kiedyś fatalną recenzję przy okazji pilotażowego odcinka Ozark. Była od The New York Times. Mike Hale powiedział, że byłem tak nudny do oglądania, że przypominałem te osoby, od których kupuje się bilety na lotnisku. Bardzo się z tego śmiałem. Doceniam tych, którzy są kreatywni ze swoją krytyką.

Źródło: variety.com

