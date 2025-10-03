Adam Sandler ma szansę na Oscara? Widzowie zachwyceni; aktor komentuje

fot. Netflix

Adam Sandler w rozmowie z magazynem People powiedział, co sądzi o tym, że wiele osób po obejrzeniu komediodramatu Jay Kelly zaczęło głośno mówić o Oscarze dla niego za rolę Doherty'ego. Aktor pozostał skromny, wyraził radość i pochwalił Noaha Baumbacha, reżysera i współscenarzystę filmu.

Cóż, to bardzo miło i fajne, że tak mówią. Jestem po prostu szczęśliwy, że mogę być tego częścią. Mój człowiek, Noah Baumbach, napisał film, pomógł go poskładać do kupy i wyciągnął z każdego aktora występ, którego oczekiwał. Jestem dumny, że mogę być częścią tego projektu – powtórzył.

Oto nowy film Adama Sandlera

Jay Kelly opowiada o tytułowym bohaterze, który jest sławnym na cały świat aktorem. Pewnego dnia wyrusza w podróż po Europie wraz ze swoim menadżerem, Adamem Dohertym. W takcie wyjazdu oboje będą jednak musieli stawić czoła swoim życiowym wyborom i dziedzictwu, które pewnego dnia po sobie pozostawiają.

George Clooney wciela się w Jaya Kelly'ego. Adam Sandler gra Adama Doherty'ego. Za reżyserię odpowiada Noah Baumbach, który również napisał scenariusz z Emily Mortimer. Produkcja ma zadebiutować w kinach 14 listopada 2025 roku.