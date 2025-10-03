placeholder
Adam Sandler ma szansę na Oscara? Widzowie zachwyceni; aktor komentuje

Jay Kelly zbiera pochwały od krytyków. Wiele osób, które widziało komediodramat, zachwyca się w szczególności rolą Adama Sandlera. Pojawiły się nawet głosy, że aktor powinien dostać za nią Oscara. Niektórzy są wręcz pewni, że zawalczy o statuetkę. Co na ten temat sądzi sam zainteresowany?
Jay Kelly fot. Netflix
Adam Sandler w rozmowie z magazynem People powiedział, co sądzi o tym, że wiele osób po obejrzeniu komediodramatu Jay Kelly zaczęło głośno mówić o Oscarze dla niego za rolę Doherty'ego. Aktor pozostał skromny, wyraził radość i pochwalił Noaha Baumbacha, reżysera i współscenarzystę filmu. 

Cóż, to bardzo miło i fajne, że tak mówią. Jestem po prostu szczęśliwy, że mogę być tego częścią. Mój człowiek, Noah Baumbach, napisał film, pomógł go poskładać do kupy i wyciągnął z każdego aktora występ, którego oczekiwał. Jestem dumny, że mogę być częścią tego projektu – powtórzył.

Oto nowy film Adama Sandlera

Jay Kelly opowiada o tytułowym bohaterze, który jest sławnym na cały świat aktorem. Pewnego dnia wyrusza w podróż po Europie wraz ze swoim menadżerem, Adamem Dohertym. W takcie wyjazdu oboje będą jednak musieli stawić czoła swoim życiowym wyborom i dziedzictwu, które pewnego dnia po sobie pozostawiają.

George Clooney wciela się w Jaya Kelly'ego. Adam Sandler gra Adama Doherty'ego. Za reżyserię odpowiada Noah Baumbach, który również napisał scenariusz z Emily Mortimer. Produkcja ma zadebiutować w kinach 14 listopada 2025 roku.

Źródło: www.cbr.com

