After 5 - teaser filmu. To jeszcze nie koniec popularnej serii

fot. materiały prasowe

Gdy After 4. Bez siebie nie przetrwamy miało premierę, wiele osób myślało, że to koniec serii. Przed premierą jednak aktor Hero Fiennes-Tiffin zdradził, że już nakręcili After 5 i to ten film ma być zamknięciem tej historii.

After 5 - teaser

Projekt jest oparty na cyklu książkowym Anny Todd. Na ten moment studio Voltage Pictures nie opublikowało oficjalnego opisu fabuły piątej części cyklu.

Przypomnijmy, że pierwsza adaptacja jej książki After zebrał 69 mln dolarów przy 14 mln dolarów budżetu. Kolejne odsłony, czyli After 2, After. Ocal mnie oraz After 4. Bez siebie nie przetrwamy osiągały odpowiednio 47 mln dolarów, 21 mln i 19 mln dolarów. Ostatnie dwie części miały premiery hybrydowe, czyli trafiały jednocześnie do kin i VOD. Każda część miała niski budżet, więc udało się zarobić.

After 5 - data premiery nie została ustalona. Wiadomo jedynie, że film trafi na ekrany w 2023 roku. Nie jest wykluczone, że ostatecznie producenci postawią na luty i walentynki.