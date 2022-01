Netflix - najlepsze FILMY. Co warto obejrzeć? [aktualizacja: styczeń 2022]

netflix

Macie dość marnowania czasu na wybieranie 'co dziś obejrzymy' zamiast faktycznie oglądać? Dobrze trafiliście! Mamy dla Was specjalne zestawienie: filmy na Netflix, które nie są stratą czasu. Przedstawiamy Wam 35 tytułów, które po prostu trzeba znać.

Biblioteka Netflix to całe mnóstwo pozycji oryginalnych oraz licencjonowanych hitów, więc naprawdę jest w czym wybierać. A my postanowiliśmy ten wybór Wam uprościć.

Poznajcie nasz przewodnik po najbardziej wartościowych filmach dostępnych na popularnej platformie. Przedstawione zestawienie jest subiektywne i opiera się na guście autora, ale jesteśmy pewni, że i Wam te filmy przypadną do gusty. A przekrój jest naprawdę bogaty: poniżej znajdziecie propozycje od animacji do ciężkich dramatów. Co najważniejsze, to aktualne zestawienie najlepszych filmów na Netflix. Zaglądajcie tu regularnie.

Netflix - najlepsze filmy (stan na styczeń 2022)

Jak korzystać z naszego zestawienia? W galerii znajdziecie szybki przegląd naszych "pewniaków", a jeśli któryś szczególnie przykuje Waszą uwagę albo wprost przeciwnie - nie przekonuje Was do końca, znajdźcie go poniżej i sprawdźcie, dlaczego my uważamy, że warto to obejrzeć.

Co więcej, zestawienie jest aktualizowane co miesiąc, bo część tytułów znika z platformy streamingowej, a nowe dochodzą. My zawsze trzymamy rękę na filmowym pulsie. Zapraszamy!

Donnie Brasco

Netflix - dlaczego te filmy warto obejrzeć?

Nawet jeśli nie przepadacie za kinem gangsterskim i odrzucają was intrygi skąpane w dymie z cygara, to jednak warto sięgnąć po Donnie Brasco. To historia inspirowana faktami! Mamy do czynienia ze scenariuszem bardzo subtelnym, który jednak potrafi uderzyć w potylicę swoją bezpośredniością. W filmie śledzimy losy agenta FBI, który infiltruje organizację przestępczą od środka - dużo niuansów, kawał świetnego aktorstwa i moralnych rozterek.

Bracia Safdie mają swój specyficzny styl opowiadania historii i nawet z prostego scenariusza potrafią wyciągnąć niebywałe rzeczy, trzymając widzów w napięciu do ostatniej minuty. Duża w tym zasługa zabiegów formalnych, które sprawiają wrażenie chaotycznych, ale... powiadam wam, to chaos kontrolowany.

Być może w domowym zaciszu nie zrobi takiego oszałamiającego efektu, ale film Roberta Eggersa jest szaloną jazdą bez trzymanki, dotykającą niezliczonych tematów i prezentującą aktorstwo na wybitnym poziomie. Dźwięk latarni morskiej na długo pozostaje w człowieku, a myśli serwowane przez Eggersa tkwią w nim jeszcze dłużej.

Jeśli dla kogoś będzie to pierwsze zetknięcie z braćmi Safdie, to może lepiej zacząć od Good Time. Tutaj bowiem twórcy do perfekcji opanowali sposób budowania napięcia, co może zmęczyć w bardzo pozytywnym sensie. To seans, który pozwala "poczuć" kino na poziomie fizycznym. Będziecie chcieli odetchnąć od tego ciągłego ściskania za gardło. Adam Sandler powinien dostać za swoją rolę Oscara. Wielka szkoda, że tak się nie stało.

Wrzućmy na małą przestrzeń wielu ciekawych bohaterów i dajmy im rozmawiać słowami pisanymi przez Quentina Tarantino - czy znacie lepszą zabawę? Uprzedzam - jest krwawo! Mamy do tego kapitalne aktorstwo i gęsty klimat, który można kroić nożem.

To kino ciężkostrawne, ale jeśli macie mocne bebechy, to powinniście sięgnąć po ostatni film Kubricka. W ofercie Netflixa było kiedyś więcej tytułów z filmografii jednego z najwybitniejszych reżyserów w historii, a teraz do wyboru jest chociażby ta pozycja. Warto się z nią zmierzyć.

Iluzje, sztuczki magiczne, świetni aktorzy i Christopher Nolan w najwyższej formie. Narracja niejednoznaczna i zjawiskowa. Wszystko prowadzi do jednej, robiącej wrażenie sztuczki, tricku mającego wbić widza w fotel. Musicie to obejrzeć.

To wybitne dzieło Martina Scorsese tworzy skomplikowany portret psychologiczny człowieka zepsutego, funkcjonującego w społeczeństwie targanym wieloma problemami, niezdrowymi zachowaniami i aspiracjami. Śledzenie drogi głównego bohatera jest niezwykle intrygujące.

Przez wielu uznawany za jeden z najlepszych filmów braci Coen. Imponuje zaplanowaną intrygą. Dialogi zasługują na wielkie brawa. Warto obejrzeć chociażby dla roli Javiera Bardema, bo zapada w pamięć na długo.

Dzieło Jamesa Graya momentami jest patetyczne i mocno skupione na posągowej urodzie Brada Pitta, ale rozkręca się z każdą minutą i nabiera rumieńców do tego stopnia, że trudno oderwać się od ekranu. Kosmos został tutaj tak pięknie wykorzystany, że wyróżnia się na tym tle od innych produkcji science fiction.

Schwarzenegger grający samego siebie i film dowodzący magii kina - bawiący się konwencjami, bardzo przyjemny w odbiorze i rozrywkowy z dużym szacunkiem do kina akcji.

Od Pollocka do sztucznej inteligencji - Alex Garland tworzy tutaj humanistyczny traktat i podchodzi z dużym szacunkiem do widza. Reżyser pokazuje człowieka jako gatunek zagubiony, pochłonięty potrzebą ucinania gałęzi, na której siedzi.

Jeden z najlepszych przedstawicieli ozploitation - nieskrępowanego niczym kina z Australii, którego celem nadrzędnym było serwowanie widzom szalonych widowisk. Pierwszy Mad Max nie jest jeszcze tak pokręcony jak kolejne części, ale warto sprawdzić początki kultowej historii.

Psychokineza

Propozycja dla fanów kina z Korei Południowej i nie tylko. Można powiedzieć, że ten film to połączenie Nędzników i filmów Marvela, przefiltrowane przez wizję koreańskiego twórcy. Historia momentami mocno pretekstowa, ale to ciekawa perspektywa na ludzi z mocami prosto z Azji.

Wyśmienity film Jana Komasy, który nie atakuje Kościoła i wierzących. Nie jest to historia o wymiarze ideologicznym, a raczej duchowym. Trafia w punkt, uderzając w skostniałe schematy i postrzeganie wiary. Pozycja, którą powinien zobaczyć każdy.