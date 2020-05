After Life - serial dostaje 3. sezon

Ricky Gervais zawarł z Netflixem umowę o współpracy. Na jej mocy streamingowy gigant postanowił przedłużyć serial twórcy, After Life na 3. sezon. Gervais będzie również opracowywał nowe projekty dla platformy.

After Life jest inspirowane doświadczeniami Gervaisa. Głównym bohaterem serialu jest Tony, człowiek, który prowadzi pozornie doskonałe życie. Po nieoczekiwanej śmierci swojej żony, Lisy, Tony zupełnie się zmienia. Rozważał już odbieranie sobie życia, jednak zamiast tego postanawia żyć tak długo, by ukarać świat za wszystko co złe. Zamierza to osiągnąć poprzez mówienie i robienie tego, co mu się podoba, bez zważania na kogokolwiek. Okazuje się to bardzo trudne, ponieważ wszyscy chcą pohamować miłego i serdecznego człowieka, którego niegdyś znali, przed robieniem coraz większych głupstw.