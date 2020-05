W głębi lasu - zdjęcia i teaser polskiego serialu Netflixa. Adaptacja powieści Harlana Cobena

W głębi lasu rozgrywa się w dwóch różnych okresach czas - 1994 roku oraz 2019 rok. Historia w zaskakujący sposób przedstawia losy warszawskiego prokuratora, Pawła Kopińskiego, który mimo upływu czasu nie potrafi otrząsnąć się po stracie ukochanej siostry, zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas obozu letniego. Niespodziewane odnalezienie ciała, którego śmierć zdaje się być powiązana ze zniknięciem dziewczyny, może w końcu doprowadzić do przełomu w śledztwie. Policja podejrzewa, że ofiarą jest chłopiec, który zaginął bez śladu wraz z siostrą Pawła 25 lat temu. Nadzieję na rozwiązanie sprawy przyćmiewają jednak głęboko skrywane rodzinne tajemnice, których wyjście na jaw może sprawić, że wszystko, co Paweł przez lata budował legnie w gruzach.

W obsadzie są Grzegorz Damięcki, Hubert Miłkowski, Agnieszka Grocohowska, Wiktoria Filus, Adam Ferency, Jacek Koman, Ewa Skibińska, Arkadiusz Jakubik, Magdalena Czerwińska, Przemysław Bluszcz, Dorota Kolak, Izabela Dąbrowska, Piotr Głowacki, Cezary Pazura, Adam Wietrzyński, Jakub Gola, Martyna Byczkowska i Kinga Jasik.

Harlan Coben i Andrzej Muszyński są producentami wykonawczymi. Natomiast producentką kreatywną jest Anna Nagler (Ukryta gra). Jest to kolejny serial Netflixa oparty na książce Harlana Cobena. Poprzednie to: The Stranger oraz El Inncoente. Autorami scenariusza są Agata Malesińska i Wojtek Miłoszewski.

W głębi lasu - premiera w Netflixie odbędzie się 12 czerwca.