Bright 2 - Netflix znalazł reżysera filmu

Louis Leterrier wyreżyseruje dla Netflixa widowisko Bright 2. To sequel popularnej produkcji łączącej w sobie policyjny film akcji ze światem fantasy. Twórca był wcześniej odpowiedzialny za takie produkcje jak Incredible Hulk i Iluzja. Z projektem do tej pory był związany reżyser pierwszej części David Ayer, jednak skupił się na remaku Parszywej dwunastki dla Warner Bros oraz innych projektach dla Netflixa. W kontynuacji w głównych rolach wystąpią ponownie Will Smith i Joel Edgerton.

Dla przypomnienia akcja oryginalnego filmu toczy się w alternatywnej teraźniejszości, gdzie ludzie, orki, elfy i wróżki żyją obok siebie. Dwóch policjantów pochodzących z różnych środowisk, człowiek Ward i ork Jakoby, muszą stawić czoła hordom wrogów, aby ochronić młodą elfkę i magiczny przedmiot, który w niepowołanych rękach może doprowadzić do zagłady świata.