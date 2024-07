After The Hunt – obsada na wspólnym zdjęciu. Start prac na planie nowego filmu twórcy Challengers

fot. materiały prasowe

Luca Guadagnino dopiero co święcił triumfy Challengers, a już nie traci czasu i zabrał się za swoją kolejną produkcję. Aktorki Julia Roberts, Chloë Sevigny i Ayo Edebiri udostępniły zdjęcie obsady z pierwszego dnia produkcji nowego filmu reżysera, zatytułowanego After The Hunt. Film kręcony będzie w Londynie.

After the Hunt – wspólne zdjęcie obsady

Na zdjęciu możemy zobaczyć również Andrew Garfielda, Michaela Stuhlbarga, Lio Meheilego, Ariyana Kassama, czy Willa Price’a.

After the Hunt – o czym jest?

Film opisywany jest jako trzymający w napięciu thriller opowiadający o profesor uniwersytetu, która znajduje się na rozdrożu, zarówno osobistym, jak i zawodowym, gdy wybitna uczennica rzuca oskarżenia przeciwko jednemu z jej kolegów z wydziału. Na jaw może wyjść jej mroczny sekret z przeszłości, który na zawsze odmieniłby jej życie.

Za produkcję odpowiadają Brian Grazer i Allan Mandelbaum z ramienia Imagine Entertainment oraz Guadagnino z ramienia Frenesy. Producentkami wykonawczymi są Karen Lunder i Nora Garrett. Scenariusz napisała Nora Garrett.