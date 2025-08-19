Złoczyńca z Czarnej wdowy mógł być o wiele mroczniejszy. Aktor chciał odejść z powodu zmian

fot. Marvel Studios

Reklama

Ray Winstone zagrał w filmie Czarna wdowa należącym do popularnego MCU i wcielił w złowieszczego Dreykova, szefa organizacji, która wychowywała i szkoliła młodociane członkinie na zabójczynie. Nie był to na pewno najciekawszy ze złoczyńców, których przedstawiło Kinowe Uniwersum Marvela, ale okazuje się, że mogło być kompletnie inaczej. Wszystko jednak zostało zmienione na polecenie samego Marvela.

Dlaczego Marvels było porażką? Reżyserka szczerze wskazuje największy problem filmu

Ray Winstone odwiedził Sarajevo Film Festival, gdzie podzielił się swoimi przemyśleniami na temat pracy nad Czarną wdową. Okazuje się, że wszystkie sceny aktora zostały nakręcone ponownie, a Marvel zrezygnował z odważnych i mrocznych pomysłów. Jednym z nich było wyraźne zasugerowanie, że Dreykov jest pedofilem, który wykorzystuje młodociane dziewczyny, które potem miały zostać Czarnymi wdowami. Te zmiany sprawiły, że Winstone był o krok od odejścia z produkcji, ale był zobligowany z powodu kontraktu do dokończenia całego procesu.

Pracowałem z niesamowitą reżyserką, Cate Shortland, nad tym, jaka powinna być moja postać. Miał być pedofilem kręcącym się wokół tych dziewczyn, które miały zostać w przyszłości Czarnymi wdowami. Dostawaliśmy nawet aplauz na planie zdjęciowym. To była najlepsza rola, którą zagrałem od bardzo dawna. Potem wróciłem do domu po skończeniu pracy nad filmem i dostałem telefon od Cate, że musimy nagrać nowe zdjęcia. Zapytałem: "Ile scen?" Odpowiedziała mi, że wszystkie. Wówczas powiedziałem, że powinna obsadzić kogoś innego w tej roli, ale byłem pod kontraktem, więc musiałem to zrobić. Wróciłem, ucharakteryzowali mnie, założyli garnitur, a ja nie byłem w stanie tego zrobić. Pomyślałem: "Nie zrobię tego. Już to zrobiłem." [...] Nie ma nic gorszego od zrobienia czegoś, co potem ląduje w koszu i słyszysz, że było złe.

Marvel - najlepsi złoczyńcy MCU. Miejsca od 54. do 11.

Ranking wg. redakcji naEKRANIE.pl!

Marvel - najlepsi złoczyńcy MCU. Miejsca od 10. do 1.